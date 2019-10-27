Мир будет сомневаться в смерти аль-Багдади, заявил российский эксперт

Москва, 27 октября. Пока США не предоставят доказательства смерти лидера ИГИЛ1 (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, мир будет сомневаться в его ликвидации, заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.

В экспертном сообществе прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа об уничтожении террориста. По словам американского лидера, глава ИГ1 погиб в результате удара с воздуха в Идлибе.

«До конца сказать, насколько эта операция была успешной мы не можем пока не будут предоставлены реальные доказательства», — заметил Рогулев, его цитирует издание «Политика сегодня».

Эксперт добавил, что новость о смерти аль-Багдади ранее появлялась неоднократно. Но никто не предъявлял доказательств.

По словам Трампа, тело террориста было сильно изуродовано, а его опознали с помощью теста ДНК. Возникает вопрос, как у американцев оказался образец ДНК террориста.

Ранее в Минобороны России отметили, что достоверной информации о проведенной военной операции в Идлибе нет. Авиаударов в зоне деэскалации Идлиб не зафиксировали ни со стороны США, ни со стороны международной коалиции.

Политолог Семен Багдасаров заявил ранее, что новость и гибели главаря ИГ Вашингтон использует ради собственной выгоды. «Операцией» по уничтожению аль-Багдади они пытаются прикрыть бегство американских военных из Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.