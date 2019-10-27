Список и фотографии участников «операции по ликвидации» главаря запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 Абу Бакра аль-Багдади, появились в распоряжении Федерального агентства новостей.

Героями фейковой операции США оказались хорошо знакомы всему миру. Мы, на правах эксклюзива, показываем их фотографии

При этом наш источник в американской армии сообщил, что поддержку спецподразделению США оказывали Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне.

По мнению редакции Федерального агентства новостей такой сценарий был бы реалистичнее, чем то, что распространяет американская пропаганда.

Как сообщалось ранее, сегодня президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление об очередной смерти главаря ИГ1 Аль-Багдади. По его словам, доблестные американские военные провели спецоперацию по ликвидации террориста 27 октября в провинции Идлиб. Трамп утверждает, что аль-Багдади забежал в тупиковый тоннель, «воя, плача и крича по пути», и там самоликвидировался вместе с тремя детьми. Никаких фото и видеодоказательств глава Белого дома, конечно, не предоставил, однако поспешил заверить, что результаты экспертизы дали «точное, немедленное и определенно достоверное подтверждение — это был он». Кроме того, Трамп поблагодарил Россию за то, что та открыла воздушное пространство Идлибом.

Минобороны РФ в ответ заявило, что не располагает достоверной информацией о проведении США такой операции. Более того, в ведомстве указали, что за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиасилами США или международной коалиции зафиксировано не было.

Так или иначе, по мнению официального представителя министерства Игоря Конашенкова, очередная «смерть» аль-Багдади не имеет абсолютно никакого оперативного значения для обстановки в Сирии, не повлияет она и на действия оставшихся террористов в Идлибе.

Кроме этого, эксперты сходятся во мнении что ликвидация главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади – фейк и инсценировка Соединенных Штатов и их спецслужб. Этой «сенсацией» Дональд Трамп попросту захотел набрать себе политических очков перед выборами 2020 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.