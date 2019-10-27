Иранский министр заявил, что не увидел в «ликвидации» аль-Багдади «ничего особенного»

Тегеран, 27 октября. В ликвидации предводителя террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади нет «ничего особенного», заявил министр связи и коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азери Джахроми.

«Ничего особенного! Вы только что убили свое же творение», — написал Джахроми в Twitter в ответ на публикацию американского лидера Дональда Трампа.

Говоря о том, что Вашингтон уничтожил собственное творение, представитель Ирана, вероятно, подразумевал, что аль-Багдади человек США, создававший ИГ1 под присмотром ЦРУ и являющийся, по сути, их инструментом для расшатывания ситуации на Ближнем Востоке.

Командование армии США не стало бы избавляться от него без определенной на то причины, поскольку он необходим для того, чтобы держать под контролем рядовых боевиков.

В настоящее время в ситуации с «ликвидацией» «террориста номер один» есть только заявление Вашингтона, которое пока выглядит голословным.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию главаря ИГ аль-Багдади. По словам главы Белого дома, в ходе субботней операции американских военных Абу Бакр аль-Багдади взорвал пояс смертника. При этом никто из американских военных не пострадал, а исламисты потеряли много людей, не считая своего предводителя.

На заявление США отреагировали в Минобороны России. В военном ведомстве рассказали, что не располагают достоверной информацией о проведении США в Идлибе операции по уничтожению главаря ИГ. Также в Минобороны отметили, что достоверность и успех американской операции порождают обоснованные вопросы и сомнения.

«Спокойное пребывание аль-Багдади на территории, подконтрольной запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1, заслуживает как минимум отдельных прямых доказательств», — подчеркнули в пресс-службе МО РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.