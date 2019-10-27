Эксперт объяснил, зачем Трампу фейк об уничтожении аль-Багдади

Москва, 27 октября. Слухи об уничтожении главаря ИГИЛ1 Абу Бакра аль-Багдади (группировка запрещена в России) США появились в девятый раз. Об этом сообщил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о смерти лидера террористической группировки. Однако эксперт усомнился в этой информации. Баранец считает, что Трамп таким образом пытается поднять свой рейтинг.

«Каждый раз, когда объявлялось об уничтожении аль-Багдади, делались оговорки, которые прозвучали и сейчас: «по всей вероятности». И аль-Багдади появлялся в другом районе Сирии или Ирака», — сказал Баранец, его слова передает Nation News.

По словам Трампа, военные США нанесли удар по дому, в котором якобы находился аль-Багдади. При этом в Минобороны России отметили, что достоверной информации о проведенной операции в Идлибе нет. Российские военные не зафиксировали авиаударов в зоне деэскалации Идлиб ни со стороны США, ни со стороны международной коалиции.

Баранец добавил, что американцы не могут доказать смерть лидера ИГ1. Поэтому мировое сообщество заявление Трампа будет воспринимать как политическую сказку.

Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил, что новость и гибели аль-Багдади американцы используют ради собственной выгоды. «Операцией» по уничтожению главаря террористов они пытаются прикрыть свое бегство из Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.