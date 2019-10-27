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Кремль прокомментировал заявления Трампа о ликвидации Аль-Багдади в Сирии

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Кремль прокомментировал заявления Трампа о ликвидации Аль-Багдади в Сирии

Москва, 27 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления американского лидера Дональда Трампа о ликвидации в сирийской провинции Идлиб главаря запрещенной в России группировки ИГ1 Абу Бакра аль-Багдади. 

Представитель Кремля напомнил о том, что Минобороны РФ уже озвучило свою позицию по поводу данной информации и призвал ориентироваться именно на заявление российского ведомства.

«Смотрите заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова»,  — заявил он в комментарии ТАСС.

Как сообщалось ранее, сегодня Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади в результате спецоперации в сирийской провинции Идлиб. По его словам, спецоперация прошла 27 октября, террорист подорвал себя вместе с тремя детьми, кроме того, вместе с Аль-Багдади погибли многие его сторонники. Кроме того, он выразил благодарность за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию.

Позже министерство обороны РФ прокомментировало эти заявления. В ведомстве сообщили, что не имеют достоверной информацией об уничтожении Аль-Багдади. Кроме того, как подчеркнули в МО РФ, Москва не открывала воздушное пространство над САР для авиации США и ВВС западной коалиции. К тому же, в последние дни никаких авиаударов с их стороны на данной территории зафиксировано не было. Официальный представитель министерства Игорь Конашенков подчеркнул, что заявления США о ликвидации главаря ИГ никак не повлияют на обстановку в Сирии.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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