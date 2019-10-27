Географический диктант написали в министерстве обороны. ФАН-ТВ

Знать, куда впадает Волга, и где находится Москва недостаточно. По всей России прошла акция «Географический диктант». У участников всего 45 минут, чтобы ответить на 30 вопросов. Это не школьный уровень: здесь и отсылки к литературе и знание мест исторических событий. Озвучили вопросы телеведущая Мария Ситтель, артист Сергей Шнуров и режиссер Никита Михалков.

Более 230 тысяч военнослужащих, членов их семей и сотрудников ведомств проверили свои знания географии. Центральная площадка для армии — Национальный центр управления обороной Российской Федерации. Сюда в воскресенье приехали как офицеры, так и юнармейцы. Не обошлось и без специальных гостей. Телеведущая Арина Шарапова впервые решилась написать географический диктант. Школу она закончила давно, и повторять изученное с тех пор ей не приходилось. Признается, после акции захотелось взять в руки не только учебник по географии, но и по математике, биологии и русскому языку.

«Сегодняшний Географический диктант — это колоссальное путешествие по нашей родине. И это, конечно, гимнастика для ума, потому что ощущения меня, как взрослого человека, который миллионы лет не занимался географией. Ощущение того, что есть какие-то незнания, стимулирует новые желания. Желание открыть учебник географии, творчески подойти к изучению географии вновь. Мне кажется, что подобные диктанты дают возможность более ответственно относиться к географии твоей страны», — отмечает телеведущая.

Те, кто до сих пор учатся в школе, имеют очевидное преимущество. Быстро ориентируются даже новички, не говоря уже об опытных участниках. Кто-то не знает, каких вопросов ожидать от теста, другие же из года в год повторяют блестящие результаты. Отличницы приезжают из пансиона воспитанниц министерства обороны.

«Самыми сложными мне показались вопросы, связанные с путешественниками, но в то же время они были самыми интересными. Очень понравились вопросы, связанные с русскими поэтами и писателями, потому что они развивают участников не только со стороны географии, но и развивают их предметные знания», — отметила ученица пансиона воспитанниц МО РФ.

Диктант ушел далеко за пределы страны. Попробовали пройти тест на военных базах в Таджикистане и в Киргизии. Первыми результаты узнают на Дальнем Востоке. А уже через месяц все участники смогут отсканировать QR-код своего бланка и получить оценку своих знаний.