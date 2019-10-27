Трамп откровенно признался, что главная цель США в Сирии – нефть

Американский лидер Дональд Трамп во время своего обращения из Белого дома открыто признал, что цель сирийской кампании США – нефть. Кроме того, он даже упрекнул предшественников на своем посту, отметив, что они забрали недостаточно ресурсов у ближневосточных стран. Другие подробности – в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

«Я хочу вернуть наших солдат домой, но я хочу и нефть. Я же гражданский, я не понимаю, зачем война в Ираке вообще была нужна. Если мои люди идут в Ирак — то пусть хотя бы оставят себе нефть. Но они [предшественники] ведь не оставили», – посетовал президент.

Поясняя свое решение отвести армейские подразделения от сирийско-турецкой границы во время антитеррористической операции Турции «Источник мира» против курдских бандформирований, Трамп добавил, что из восточных районов арабской республики эвакуировать войска он не намерен. Он подтвердил, что причина этому – расположение там крупнейших в САР нефтяных месторождений, но прикрылся формулировкой о своем стремлении якобы защитить их.

«Борьба Сирии и Турции очень древняя. Это опасно. Я не хочу, чтобы 2000 моих парней и девчонок погибли и пострадали. Но я защищу нефть», – объявил глава Белого дома.

Американцы уже давно незаконно распоряжаются сирийскими ресурсами, и ни о какой защите тут говорить не приходится. Многочисленные свидетельства, приходящие из-за Евфрата, прямо демонстрируют, что кража нефти из стратегических сирийских источников не прекращалась с того момента, как Восточный Дейр-эз-Зор и соседние регионы были заняты американцами и союзными им курдскими боевиками по сговору с террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Наоборот, объемы контрабандных поставок «черного золота» за границу существенно возросли с приходом «освободителей».

Курдские радикалы Отрядов народной самообороны (YPG), в свою очередь, помогали США незаконно сбывать принадлежащие народу САР ресурсы под прикрытием национальной борьбы, и это при том что в данных нефтеносных районах никогда не было компактного проживания курдов, и этническое большинство здесь всегда составляли арабы-сунниты.

Кроме того, совершенно преступным образом воруя у сирийцев их природные запасы, американцы ограничили возможности самого Дамаска на международном рынке посредством введения экономических ограничений. В результате Соединенные Штаты фактически сами нарушают собственные санкции, вывозя из республики сирийскую нефть, на которую было ими же наложено эмбарго.

Востоковед и публицист Андрей Онтиков заметил в беседе с корреспондентом ФАН, что Трамп время от времени демонстрирует удивительную честность, причиняя неудобство другим представителям официального американского руководства. В отношении нефтяной темы он тоже, очевидно, решил, что все и так все прекрасно понимают.

«Президент США, когда говорит лично от своего имени, нередко бывает весьма откровенным. Надо заметить, что все свои персонально данные обещания он всегда как минимум старается исполнить, так, например, было и с его предвыборной программой. Эти слова о желании контролировать сирийскую нефть – абсолютная правда и очень честное заявление. То же как раз наглядно демонстрируют данные, представленные вчера министерством обороны РФ, а именно спутниковые снимки, запечатлевшие передвижения американских нефтевозов с сирийских месторождений за границу. После этого ресурсы продаются по ценам, существенно ниже рыночных, а вырученные деньги пополняют бюджеты американских силовых ведомств и ЧВК», – отметил эксперт.

При этом Соединенные Штаты явно не видят противоречий в собственных поступках и словах, почему-то считая себя привилегированным субъектом международного права, которое вообще, по мнению американцев, ни них не распространяется.

«Как говорится, все равны, но некоторые равнее других. Именно такими исключительными США себя и считают. Поэтому, зайдя в Сирию, они, получив возможность занять там нефтеносные районы, без раздумий пошли туда и начали воровать ресурсы. Чтобы американцы поступили как-то иначе и представить сложно. Странно было бы, если бы они этим не воспользовались и, выбив из Дейр-эз-Зора ИГ1, сказали, мол, мы вашу нефть, сирийцы, не трогаем, мы уважаем ваш суверенитет, и, как-то только война сменится политическим урегулированием, мы сразу передадим вам эти поля. Конечно, ситуация фантастическая. Штаты себя так не ведут: они извлекают из любых условий максимум выгоды для себя, невзирая на закон», – обратил внимание востоковед.

Ни США, ни подконтрольные им радикальные курдские бандформирования, разумеется, не беспокоятся о том, что они обворовывают не столько официальный Дамаск, сколько простой сирийский народ, ведь нефть является важным элементом национального экономического достояния арабской республики.

«Если есть возможность что-то вывезти контрабандой и продать, американцы это сделают. Бесспорно, такой подход противоречит нормам международного права. Варварское поведение Вашингтона очень ослабило САР. До конфликта Сирия поставляла нефть на экспорт, это было существенной статье ее дохода. И, конечно, свои нужды страна сама полностью покрывала. Теперь республика живет под огромным количеством санкций США и европейских государств и вынуждена закупать топливо за границей, да и то в обход привычных рыночных отношений», – заключил Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.