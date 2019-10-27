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Агутин поздравил россиян с Днем автомобилиста

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Агутин поздравил россиян с Днем автомобилиста

Москва, 27 октября. Популярный музыкант Леонид Агутин поздравил россиян с Днем автомобилиста. Соответствующий пост появился в Instagram.

Агутин опубликовал в социальной сети фото с заднего сиденья автомобиля, а также показал своего личного водителя Романа.

«Поздравляю всех автомобилистов с праздником! И отдельно своего водителя Романа», — написал исполнитель.

Агутин поздравил россиян с Днем автомобилиста

Музыкант добавил, что работать с ним непросто. Водителю приходится постоянно ждать, поскольку Агутин очень не пунктуальный человек.

Артист поблагодарил Романа за работу, потому что даже в свой день рождения водитель везет его в аэропорт. Поклонникам понравились поздравления Агутина, они пожелали ему удачной поездки.

В России отмечают профессиональный праздник работники автомобильного транспорта в последнее воскресенье октября. В этом году День автомобилиста выпал на 27 октября.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с праздником. Градоначальник поблагодарил их за каждодневный труд.

Собянин добавил, что праздник объединяет всех водителей, механиков, инженеров — всех занятых в транспортном секторе. Он пожелал им крепкого здоровья и успехов в работе.

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