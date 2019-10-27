Боевики ИГ опровергли заявления США о «ликвидации» аль-Багдади в Сирии

Дамаск, 27 октября. Медиацентр боевиков ИГ1 (организация запрещена в РФ) опроверг заявления международной коалиции во главе с США о якобы «ликвидации» в Сирии главаря террористической группировки Абу Бакра аль-Багдади в результате авиаудара.

В медиацентре заявили, что члены ИГ не присутствуют в Идлибе, где США, по их заявлениям, провели спецоперацию. Атака, как указали боевики, была нацелена на бывших главнокомандующих группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Хурас Ад-Дин» (запрещены в РФ).

Представитель медиацентра подтвердил, что в результате нанесенного США авиаудара погибла семья из четырех человек, но опроверг «ликвидацию» в ходе атаки аль-Багдади. Он отметил, что это уже восьмой раз за последние шесть лет, когда Пентагон заявляет об «успехе» операции против главаря ИГ.

В воскресенье президент США Дональд Трамп объявил, что американские солдаты загнали в угол и «уничтожили» аль-Багдади. Он рассказал, что собаки загнали террориста в тупик, после чего произошел взрыв и обвал тоннеля на главаря ИГ. Трамп заявил также о некой экспертизе, которая «подтвердила» по уцелевшим останкам, что погиб именно аль-Багдади.

Он также поблагодарил Турцию и Россию за то, что «пропустили вертолеты», а Ирак и сирийских курдов за «полезную информацию».

Однако многие эксперты поставили слова американского президента под сомнение. В Минобороны России заявили, что никакой достоверной информации об американской операции, ее результатах и каком-либо содействии США со стороны российских военных нет. В военном ведомстве подчеркнули, что за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиасилами США или международной коалиции не было зафиксировано.

Очередная «смерть» аль-Багдади не имеет никакого оперативного влияния на обстановку в Сирии или на действия оставшихся в Идлибе террористов, констатировали в Минобороны РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.