«Ликвидация» аль-Багдади США может быть проектом американских спецслужб

Москва, 27 октября. США могли организовать постановку ликвидации «лидера» «Исламского государства»1 (группировка запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, чтобы скрыть следы, подтверждающие их сотрудничество с боевиками. Об этом заявил публицист и политолог Армен Гаспарян.

В интервью iReactor Гаспарян выразил поддержку позиции Минобороны России, состоящей в том, что сообщение американской стороны о ликвидации «террориста номер один» требует прямых доказательств, которые США со своей стороны пока не предоставили.

Он также отметил, что вся эта ситуация с якобы осуществленной ликвидацией напоминает проект американских спецслужб, направленный на «заметание следов» сотрудничества Вашингтона с боевиками ИГ1.

«Эта ликвидация может быть отличной постановкой для того, чтобы скрыть все следы. В таких случаях нужно дожидаться фундаментальных и серьезных доказательств, которым не является заявление, последовавшее недавно с какими-то странными фотографиями на телеканале CNN», — заявил Гаспарян.

Эксперт считает, что точка в этой истории может быть поставлена только в том случае, если американцы предоставят неопровержимые доказательства. Иначе поверить им будет сложно.

Напомним, 27 октября США сообщили об очередной «ликвидации» главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади в Сирии. Согласно данным американской стороны, военные Соединенных Штатов в субботу провели в САР специальную операцию против предводителя террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Однако смелое заявление Вашингтона пока вызывает больше вопросов, чем ответов.

Стоит уточнить, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что тело боевика было сильно изуродовано, и опознать его визуально нельзя, поэтому американцы прибегли к тесту ДНК. Но вопрос о том, откуда у них может быть генетический материал главаря ИГ (запрещена в России), остается открытым. Более того, президент США также заявил, что не станет предоставлять видео операции, которое должно было быть записано в случае ее реального проведения.

1 Организация запрещена на территории РФ.