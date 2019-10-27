Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Сценаристы заставили Джеймса Бонда жениться

1 690
0 Оставить комментарий

Сценаристы заставили Джеймса Бонда жениться

Вашингтон, 27 октября. Голливудскому актеру Дениэлу Крейгу пришлось жениться, по сценарию фильма «Не время умирать» его избранницей стала героиня Леа Сейду.

Новый фильм об агенте 007 Джеймсе Бонде уже готов к прокату. Картину снял режиссер Кэри Фуканага. Однако известный мувимейкер решил, что в ленте «Не время умирать» могут быть три разные концовки.

И в одной из них знаменитый ловелас наконец-то обзаведется семьей, пишет Mirror. Чем закончится очередная история о Бонде, держится в секрете.

Поговоривают, что сценаристы заставили Бонда жениться на знакомой из фильма «007: Спектр». Это Мадлен Суонн, которую сыграла французская актриса Леа Сейду.

Сценаристы заставили Джеймса Бонда жениться

Как пишут СМИ, лирическая концовка появилась под влиянием сценариста Фиби Уоллер-Бридж. Ее пригласили доработать проект «Не время умирать».

Ожидается, что в России фильм выйдет весной 2020 года. 

В начале августа британские СМИ сообщили, что принц Чарльз получил приглашение сыграть в новом фильме о Джеймсе Бонде.

О решении члена королевской семьи пока неизвестно, но он побывал на съемочной площадке и пообщался с исполнителем главной роли Дениэлом Крейгом.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров