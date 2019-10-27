США могли устранить аль-Багдади по-тихому, но решили устроить фарс с вертолетами — Осташко

Политолог Руслан Осташко уверен, что главарь террористической группировки ИГ1 (запрещена в РФ. — Прим. ФАН) жив.

Ранее президент США Дональд Трамп в эфире американских телеканалов сообщил о ликвидации главы «Исламского государства»1 Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, спецназ провел «опасную и смелую» операцию на северо-востоке Сирии, во время которой было уничтожено большое количество сторонников «террориста номер один».

В операции было задействовано восемь вертолетов, которые летели «очень низко и быстро» и встретились с локальным огнем, который «был очень быстро подавлен». При этом во время задания никто из американских военнослужащих не пострадал. Более того, им удалось освободить одиннадцать детей.

Трамп также сообщил подробности ликвидации террориста и его подручных. Так, возглавляющий ИГ аль-Багдади пытался скрыться в подземном туннеле, который закончился тупиком, и подорвал себя с помощью пояса смертника.

«Он умер как трус, убегая и плача», — отметил лидер США, подчеркнув, что тело боевика было очень сильно обезображено.

Однако аль-Багдади удалось «быстро и точно идентифицировать» при помощи экспресс-теста ДНК прямо на месте, после чего спецназ ушел, а дом, в котором до этого прятался террорист, уничтожила ударная авиация.

В свою очередь в Минобороны России сообщили, что не располагают достоверной информацией о проведении США в Идлибе операции по уничтожению Аль-Багдади. В ведомстве отметили, что за последние дни никаких ударов с воздуха со стороны США или коалиции в Идлибе не было. Кроме того, в Минобороны усомнились в реальности спецоперации из-за нарастания числа участников, якобы занятых в ликвидации террориста. Также в ведомстве отметили, что им не известно ни о каком содействии пролету американских военных в воздушном пространстве Сирии со стороны российских военных.

«США должны предоставить прямые доказательства пребывания лидера ИГ на территории, подконтрольной «Ан-Нусре», — значится в сообщении российского военного ведомства.

Комментируя ситуацию, политический аналитик, главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что сообщения Трампа о смерти аль-Багдади на самом деле вымысел, который помог главе Соединенных Штатов «получить политические очки после поражения на Ближнем Востоке».

«США, мягко говоря, обделались в Сирии, особенно после того, как они бросили курдов, которых они поддерживали очень долгое время. Трамп просто оценил медийную и общественную реакцию на эти события, понял, что все это преподносится как его трусость и неэффективность, даже несмотря на то, что отзыв войск был в его предвыборных обещаниях. Вот он и решил провести такую спецоперацию, причем совершенно не важно, была она в действительности, или не была. Если он в Twitter написал, значит, так оно и есть», — поясняет эксперт.

По словам собеседника ФАН, заявление Трампа говорит лишь о том, что все террористы в Сирии — это «выкормыши» США, которые находятся под их четким контролем, и их устранение — это вопрос проведения одной единственной спецоперации, которая могла бы быть назначена на любое число, в любую дату календаря.

«И тут возникает вопрос — почему они раньше этого не делали? Да потому что раньше им это было не выгодно, а теперь Трампу нужно отыграть проигранные позиции, показать, что, даже несмотря на их «выход» из Сирии, они могут эффективными и точечными ударами устранять самых опасных террористов. Опять же вопрос — если они знали о местонахождении этого главаря, то почему они не поделились информацией с российскими, сирийскими, турецкими спецслужбами, в конце концов? Можно же было провести совместную операцию, чтобы ни у кого не было потом вопросов. Просто им нужен пиар. Им вообще, на самом, деле плевать на жизни своих ручных террористов — их задача в нужный момент их устранять. Сначала выращивать, потом устранять и пускать на бойню для медийного и пиар сопровождения. И именно это мы увидели сегодня», — продолжает аналитик.

Руслан Осташко отмечает, что США ничего не стоило вызвать аль-Багдади на встречу в провинцию Дейр эз-Зор, где все еще находятся отряды ИГ, и там устранить. Тем не менее руководство Пентагона решило устроить фарс с вертолетами и спецподразделениями.

«Да им не нужно было проводить никаких масштабных операций, устранить можно было в любой момент. Но это было не выгодно, а так как после операции Турции, после решающей роли России в наведении порядка на севере САР, когда наши, по сути, остановили военную операцию Анкары, Трампу нужно было показать свою дееспособность в этом регионе, и он таким образом это показал. Вполне может оказаться, что Багдади жив и находится по программе защиты свидетелей под другим именем и с другим паспортом в Калифорнии. Это совершенно не важно, главное — официально заявили, а значит, он больше нигде не появится. А жив он или не жив на самом деле — ну кому это интересно? Его таким образом убрали из большой игры и запретили где-либо появляться. А если сунется, его по-настоящему устранят, но уже под другим именем. Это вообще не имеет никакого значения, важно, что это заявляет президент США. Так что все это фейк», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, редакция Федерального агентства новостей ранее опубликовала материал, в котором привела семь причин не верить заявлению американских военных, сообщивших о ликвидации на территории сирийской провинции Идлиб главаря террористической организации «Исламское государство»1 Абу Бакра аль-Багдади.

1 Организация запрещена на территории РФ.