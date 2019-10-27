В Госдуме уличили США в попытке инсценировать «ликвидацию» аль-Багдади

Явных доказательств убийства в Сирии главаря террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади нет, что ставит под сомнение заявления президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

Глава Белого дома в воскресенье объявил о том, что в ходе спецоперации в провинции Идлиб удалось якобы «ликвидировать» так называемого «террориста №1». Трамп заявил, что никто из американских военных при этом не пострадал, а вот террористы потеряли много людей, не считая самого предводителя.

По словам американского президента, Аль-Багдади загнали в тупик, где его и «ликвидировали». При этом Трамп уточнил, что вместе с главарем ИГ1 были трое детей.

Примечательно, что это далеко не первое заявление о ликвидации, которое в последние годы делается об Аль-Багдади. И ни одно из них не находило официального подтверждения.

На отсутствие доказательств гибели террориста указал в беседе с ФАН и Швыткин.

«Хочу отметить, что явных доказательств убийства главы «Исламского государства» как таковых нет. Нужно понимать, что даже в случае его гибели, на его место придет другой командир, мало что изменится», — отметил он.

Собеседник ФАН подчеркнул, что бороться следует не с командирами, а с самим ИГ. США же, к сожалению, проявляют избирательность при борьбе с терроризмом, деля экстремистов на нужных и не очень, указал Швыткин.

«Выделяют для себя ту когорту, которую используют для достижения своих целей в Сирийской Арабской Республике. США незаконно находятся на территории Сирии и выступают там в качестве агрессора по отношению к суверенному независимому государству», — подчеркнул парламентарий.

Примечательно, что США по месту якобы «убийства» главаря ИГ нанесли авиаудар, по сути, пытаясь скрыть доказательства. В результате будто бы имевшей место «спецоперации» на аль-Багдади обрушился тоннель, а из-за взрыва его останков практически не осталось, заявили американцы. Трамп тем не менее объявил, что результаты некой экспертизы дали «точное» подтверждение тому, что речь «действительно» идет о главаре ИГ.

Как отметил Швыткин, при операциях подобного рода спецподразделения стремятся к тому, чтобы добыть явные доказательства. Однако в данном случае все указывает на то, что никакой «ликвидации» не было.

«В данном случае нанесенный авиаудар по месту, где якобы была «гибель» этого командира, неким способом подтверждает сокрытие возможных улик его неуничтожения», — констатировал депутат.

Ранее Минобороны РФ заявило, что не располагает достоверной информацией о проведении США в Идлибе операции по «уничтожению» главаря ИГ. В военном ведомстве отметили, что реальность этой спецоперации ставится под большое сомнение по целому ряду факторов.

В Минобороны подчеркнули, что за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиасилами США или международной коалиции зафиксировано не было. Российская сторона также не обладает никакой информации о неком содействии пролету ВС США через воздушное пространство Идлиба. В ведомстве указали, что заявления американской стороны требуют, как минимум, отдельных прямых доказательств.

Тем временем директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров также поставил информацию о «гибели» главаря ИГ под сомнение и объяснил, что американцам такие заявления могут быть выгодны после «не очень достойного бегства» военного контингента США из Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.