Армия Сирии заняла десятки деревень на границе с Турцией после отхода курдских боевиков

Рас-аль-Айн, 27 октября. Сирийская армия вышла на границу с Турцией на северо-востоке Сирии, у города Рас-аль-Айн, где ранее курдские бандформирования совершили атаку на турецких военных. Об этом сообщает местное информагентство SANA.

По данным агентства, после установления контроля над десятками деревень и поселков в приграничной зоне сирийская армия вошла в населенные пункты Аль-Кисра и Телль-Зияб, расположенные близ Рас-аль-Айна.

Ранее сообщалось, что во время проведения военнослужащими Турции разведывательно наблюдательной деятельности в окрестностях Рас-аль-Айна, где проводилась антитеррористическая операция Анкары «Источник мира», на них напали курдские радикалы из «Демократических сил Сирии» (SDF) и Рабочей партии Курдистана (РПК).

В результате атаки вооруженных курдских бандформирований один турецкий военный погиб, еще пятеро получили ранения.

Напомним, 22 октября в Сочи в целях урегулирования ситуации в САР Россия и Турция приняли меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. Документ регламентировал дальнейшие шаги стран по установлению стабилизации в регионе.

В частности соглашение установило ввод на сирийскую сторону границы с Турцией подразделений военной полиции РФ и сирийской погранслужбы, которые будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на расстояние 30 километров от сирийско-турецкой границы. При этом подразделения РФ и Турции будут находиться за пределами зоны турецкой операции «Источник мира».

Также меморандум определил период вывода бандформирований курдов из зоны безопасности, который должен завершиться в течение 150 часов. После выхода курдов-боевиков с обозначенной территории начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.