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Глава ЦПВС прокомментировал отвод курдских боевиков от границы Сирии и Турции

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Глава ЦПВС прокомментировал отвод курдских боевиков от границы Сирии и Турции

Дамаск, 27 октября. Подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы содействуют выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от границы Сирии и Турции, заявил начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Сергей Романенко.

После этого, как напомнил генерал-майор, российские и турецкие военные начнут совместное патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.

«Также должны быть выведены подразделения курдских сил самообороны из районов Тель-Рифат и Манбидж. Мы считаем, что эти мероприятия будут способствовать стабилизации ситуации на сирийско-турецкой границе», — добавил он.

Ранее курдские террористы распространили заявление об окончательном отводе своих подразделений от границы Сирии и Турции.

«SDF разместятся в новых позициях далеко от сирийско-турецкой границы. Сирийские пограничники центрального правительства разместятся на всей границе Сирии с Турцией», — говорится в обращении пресс-службы отрядов.

Данные об отводе курдских боевиков распространил также государственный телеканал Syria TV и Ikhbariya.

Глава ЦПВС прокомментировал отвод курдских боевиков от границы Сирии и Турции

Напомним, меморандум о взаимопонимании был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября. Один из 10 пунктов этого документа предусматривал ввод российской военной полиции и сирийской пограничной службы на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции «Источник мира» (была начата Анкарой против курдских террористов и боевиков запрещенной в РФ группировки ИГ1 9 октября).


 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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