Эксперт назвал цель вброса Трампа об убийстве Аль-Багдади

Вашингтон, 27 октября. Президент США Дональд Трамп пытается заработать политические очки перед выборами своим вбросом о ликвидации главаря «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) Абу Бакра аль-Багдади. Такое мнение выразил президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин.

«Трамп стремится остаться на второй срок, и поэтому он хочет показать всему миру, что ему удалось сделать то, что не удалось его предшественникам. Цель фейка с «убийством» Багдади – поднять рейтинг Трампа, добавить ему политических очков», — пояснил он «ПолитРоссия».

По словам эксперта, Соединенные Штаты сегодня быстро теряют позиции на Ближнем Востоке, поэтому Вашингтон пытается отыграться за счет информационной войны. Белый дом также хочет перебить негативную повестку. После того, как Трамп объявил о выводе войск из Сирии, Америку начали обвинять в том, что она предала курдские вооруженные формирования, которых прежде поддерживала.

С этим мнением согласен другой эксперт — научный руководитель Института прикладного востоковедения и африканистики Саид Гафуров. Он утверждает, что все заявления о ликвидации Аль-Багдади не имеют смысла, пока американцы не представят убедительных доказательств смерти террориста.

Отметим, что тело Аль-Багдади невозможно опознать визуально — боевик подорвал себя с помощью пояса смертника. Американские власти утверждают, что личность бандита удалось установить лишь с помощью ДНК-теста. При этом Трамп отказался от комментариев, когда журналисты спросили, будет ли предоставлена общественности хотя бы видеозапись операции.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об успешной операции по ликвидации главаря ИГ1. При этом министерство обороны РФ подчеркнуло, что никаких авиударов по Идлибу со стороны США не осуществлялось, американские ВВС ни с кем свою операцию не согласовывали, а сам Аль-Багдади вряд ли был стал прятаться в этом районе Сирии, так как его контролируют конкурирующие группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.