США взяли на себя ответственность за убийство главаря ИГИЛ: а не фейк ли это?

Президент США Дональд Трамп рассказал, как американские солдаты загнали в угол и уничтожили одного из опаснейших в мире террористов. Но у нас по-прежнему есть право сомневаться.

Соединенные Штаты любят создавать суперзлодеев и бороться с ними не только в кино, но и в реальной жизни. Причем, как и положено в голливудских блокбастерах с продолжением, нельзя просто взять и уничтожить негодяя в первой части — во второй он, как правило, выживает и снова начинает совать палки в колеса. Потом его опять убивают, но оказывается, что это был двойник. И так может длиться настолько долго, насколько хватит фантазии у автора. Ну и, разумеется, пока это приносит деньги.

Так было с главой «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ) Усамой бен Ладеном. Теперь весь мир следит за судьбой Абу Бакра аль-Багдади - кровожадного лидера террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

Самого «Исламского государства» уже нет. Его столица — сирийский город Ракка — пала в 2017 году, после чего в Вашингтоне с помпой объявили о победе США над международным терроризмом. Однако похождения аль-Багдади на этом не закончились. С 2015 года его множество раз убивали и ранили, но каждый раз после этого в Интернете появлялось видео- или аудиосообщение, на котором живой и довольный собой Абу Бакр делился с миром своими «успехами».

На этот раз все серьезно?

Утром 27 октября 2019 года пришло очередное сообщение о ликвидации главаря ИГ. После чего поступила информация о результатах теста ДНК, подтвердивших, что погиб именно Аль-Багдади (он подорвал себя в туннеле вместе с тремя детьми). В тот же день президент США выступил с торжественной речью, в которой сказал, что Абу Бакр аль-Багдади умер, как собака и трус. При этом ни один американский солдат не пострадал. Трамп также поблагодарил Турцию и Россию за то, что пропустили вертолеты, а Ирак и сирийских курдов за полезную информацию.

Что смущает

Во-первых, отсутствие каких-либо доказательств, кроме громких заявлений. История о том, как аль-Багдади трусливо удирал по туннелю от собак и, попав в тупик, взорвал пояс смертника, разлетевшись на куски и обрушив туннель, конечно, красивая. Вот только именно так рассказать о ликвидации террориста было бы наиболее логичным в том случае, если никакой ликвидации на самом деле не было, и надо избежать предъявления миру фотодоказательств. Учитывая, сколько раз Штаты обманывали и хитрили, веры им нет. Так что тут все, как в сказке о пастухе и волках.

Во-вторых, в Минобороны России заявили, что у них нет достоверной информации об американской операции, ее результатах и уж тем более о каком-либо содействии США со стороны российских военных.

В-третьих, Идлиб — зона деэскалации, подконтрольная Турции и протурецким прокси, которые конкурируют с ИГ. Поэтому вызывает крайнее недоумение то, что «халиф» спокойно пребывал на территории, нашпигованной бывшими боевиками «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) и турецкой агентурой. Разве что только с позволения последних. Но это в том случае, если Трамп не соврал. Интересно было бы услышать комментарий на этот счет от его турецкого коллеги.

Ну и, наконец, даже если Абу Бакра аль-Багдади убили, это вряд ли как-то отразится на уровне безопасности в Сирии и регионе. Вопреки заявлениям Трампа, мир не стал безопаснее. Мы же не в кино про нашествие инопланетной нечисти, где гибель королевы влечет смерть всех ее страшных подданных.

1 Организация запрещена на территории РФ.