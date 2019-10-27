Главные новости 27 октября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 27 октября.

Александр Мясников в телепрограмме «О самом главном» рассказал, кому категорически нельзя принимать аспирин. Доктор Мясников рассказал о смертельной опасности аспирина.

Украина всем надоела, есть угроза, что страну «ликвидируют» из-за серьезного политического конфликта. Киевский политолог заявил об угрозе ликвидации Украины.

Врач-диетолог Лидия Ионова объяснила, почему опасно употреблять томатный сок из тетрапака. Врач объяснил, чем опасен томатный сок.

Два человека погибли, еще по меньшей мере 20 получили ранения. Неизвестный устроил стрельбу на вечере встречи выпускников в Техасе.

Врачи назвали основные симптомы, по которым можно предсказать развитие рака. Врачи рассказали, как распознать рак за 5 лет до его появления.

Военные США заявили, что в ходе спецоперации в провинции Идлиб ликвидировали главаря «Исламского государства»1 аль-Багдади. Семь причин, почему заявление США о ликвидации аль-Багдади — фейк.

Актриса не захотела обсуждать тему предложений о знакомствах, которые, по ее словам, поступали ей от телеведущего. Самбурская резко ответила на вопрос про «сводника» Малахова.

Телеведущий Андрей Малахов оправдался за выпуск программы «Прямой эфир», в котором раскрыл расценки на эскорт-услуги блогерш. Малахов оправдался за скандальный эфир про эскорт-услуги блогерш.

Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала интересное положение известной телеведущей и ее новое замужество. Миро вынесла Собчак вердикт за беременность от Богомолова.

«Двойник» президента Украины Владимира Зеленского Умид Исабаев обратился к нему с вопросом в эфире НТВ. «Двойник» Зеленского обратился с вопросом к президенту Украины.

1 Организация запрещена на территории РФ.