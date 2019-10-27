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Врач назвала главные ошибки родителей при кормлении детей

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Врач назвала главные ошибки родителей при кормлении детей

Москва, 27 октября. Испанский диетолог Лусия Мартинес назвала главные ошибки родителей, которые они допускают при кормлении маленьких детей.

Специалист напомнила, что в основе детского рациона не должно быть переработанных продуктов. Детей нужно кормить только свежими продуктами.

К примеру, с шести месяцев в дополнение к грудному молоку или молочной смеси в качестве прикорма вводят некоторые продукты. Мартинес назвала ошибкой прикорм детей кашами и пюре из баночек.

В них содержится сахар, который вреден для организма ребенка.

Врач назвала главные ошибки родителей при кормлении детей

«Если же мы даем ему пюре, каши и молочные смеси, то ребенок становится пассивным», — сказала диетолог, передает «360».

Мартинес добавила, что детям нельзя давать колбасу, наггетсы, рыбные палочки, любые продукты быстрого приготовления. Вместо них ребенок с удовольствием поест мясо и свежую рыбу.

Врач считает, что родители должны подавать пример детям и есть овощи. Диетолог напомнила, что в мире растет число людей, которые страдают от ожирения.

По ее словам, в Испании 40% детей имеют избыточную массу тела. Их организму не хватает важных для роста питательных веществ.

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