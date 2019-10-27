Врач назвала главные ошибки родителей при кормлении детей

Москва, 27 октября. Испанский диетолог Лусия Мартинес назвала главные ошибки родителей, которые они допускают при кормлении маленьких детей.
Специалист напомнила, что в основе детского рациона не должно быть переработанных продуктов. Детей нужно кормить только свежими продуктами.
К примеру, с шести месяцев в дополнение к грудному молоку или молочной смеси в качестве прикорма вводят некоторые продукты. Мартинес назвала ошибкой прикорм детей кашами и пюре из баночек.
В них содержится сахар, который вреден для организма ребенка.
«Если же мы даем ему пюре, каши и молочные смеси, то ребенок становится пассивным», — сказала диетолог, передает «360».
Мартинес добавила, что детям нельзя давать колбасу, наггетсы, рыбные палочки, любые продукты быстрого приготовления. Вместо них ребенок с удовольствием поест мясо и свежую рыбу.
Врач считает, что родители должны подавать пример детям и есть овощи. Диетолог напомнила, что в мире растет число людей, которые страдают от ожирения.
По ее словам, в Испании 40% детей имеют избыточную массу тела. Их организму не хватает важных для роста питательных веществ.
Ранее врач рассказала, чем опасен для здоровья томатный сок в тетрапаках.