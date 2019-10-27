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Во Франции задержали выходца Алжира, разгуливающего по вокзалу с двумя кухонными ножами

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Во Франции задержали выходца Алжира, разгуливающего по вокзалу с двумя кухонными ножамиГренобль, 27 октября. Мужчину, вооруженного двумя кухонными ножами, задержали на железнодорожном вокзале Гренобля во Франции. Об этом сообщает французское информагентство Agence France-Presse.

Сообщается, что мужчина ходил по городу с оружием в руках, выкрикивая лозунги во славу Аллаха и произнося мусульманские молитвы.

Получив первые сигналы о странном поведении неизвестного, полицейские отправились по месту его нахождения. В результате группа по борьбе с терроризмом и бандитизмом застала его на территории городского вокзала.

Сотрудники службы попросили мужчину бросить оружие, но он отказался выполнять требование, а затем двинулся в их сторону с криком «Аллах велик!». В итоге нарушитель был задержан.

Возмутителем общественного порядка оказался 19-летний выходец из Алжира, в настоящее время проживающий в Гренобле.

Расследование инцидента продолжается, вести его поручено управлению безопасности департамента.

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Источник: Agence France-Presse
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