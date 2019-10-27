Сирия, 27 октября. Конвой военной полиции РФ направляется к границе с Турцией через Айн-Иссу в Ракке. Курды YPG покинули четыре населенных пункта в Хасаке. Минобороны РФ потребовало от США предоставить прямые доказательства присутствия аль-Багдади в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атаковали позиции джихадистов на подступах к городу Кафр-Набаль в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по расположениям исламистов на юге Идлиба; заняли еще четыре населенных пункта на севере Хасаки.

«Тахрир аш-Шам»: продолжает столкновения с силами САР в Северной Латакии.

Курдские вооруженные группировки: заявили об уничтожении 22 протурецких бойцов в северной части Хасаки.

Провинция Латакия

На северо-востоке Латакии у границы с Хамой продолжаются вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками исламистских бандформирований. Согласно информации интернет-портала Step News Agency, ожесточенные бои разворачиваются на окраинах города Кабана. Напомним, столкновения на линии разграничения сил не прекращались со вчерашнего дня. Как известно, северные окраины региона находятся в оккупации радикальных группировок, таких как «Джебхат ан-Нусра»1*** и «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ), которые регулярно провоцируют боевые действия на линии разграничения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Появилось еще одно сообщение о вылазке джихадистов «Исламского государства»1 на территориях, подконтрольных Сирийской арабской армии (САА) и ее союзникам. Информацию об этом распространяет военный источник в Twitter (DeirEzzor24), который несколько часов назад также заявлял о нападении боевиков в районе Абу-Кемаля. Twitter-канал утверждает, что новая атака джихадистов произошла недалеко от города Меядин, где они организовали подрыв автомобиля проасадовских бойцов. Тем не менее пока данные сведения нуждаются в проверке.

Провинция Идлиб

После недавнего обстрела боевиками «Тахрир аш-Шам» города Мадайя, располагающегося на юге Идлиба, части Сирийской арабской армии (САА) приступили к ответным обстрелам. Как передает Twitter-канал (baladinetwork), под ударом артиллерии САА оказались укрепрайоны исламистов на подступах к населенному пункту Аль-Джанудия. Поддержку правительственным войскам оказали российские ВКС, которые осуществили боевые вылеты в районе города Кафр-Набаль. Кроме того, точечным авиаударам подверглись окрестности населенного пункта Хиш, передает медиапортал Step News Agency. Сведения о нанесенном радикалам уроне в настоящий момент формируются.

Между тем глава Белого дома Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что ликвидация Абу Бакра аль-Багдади являлась приоритетом администрации президента. Напомним, об уничтожении главаря «Исламского государства» американские медиапорталы заявили в первой половине дня. При этом глава Белого дома сообщил, что Россия открыла для США воздушное пространство. Однако в Минобороны РФ заявили о том, что не располагают достоверной информацией о проведении операции. Также российская сторона потребовала от США предоставления прямых доказательств присутствия аль-Багдади на территориях, оккупированных боевиками «Джебхат ан-Нусры».

Провинция Ракка

Поступают данные о передислокации сил военной полиции РФ к границе с Турцией. По информации Twitter-канала (NotWoofers), конвой из порядка 50 автомобилей был замечен на въезде в город Айн-Исса. Напомним, российские военные полицейские и пограничные войска Сирийской арабской армии (САА) осуществляют совместное патрулирование приграничных районов с целью содействия выходу курдских бандформирований. Как известно, зачистка северных территорий САР от радикальных курдских группировок позволит избежать возобновления наступления вооруженных сил Турции.

Провинция Хасака

Информационное агентство ANF News сообщает о последствиях новых столкновений между Отрядами народной самообороны (YPG) и протурецкими формированиями. Бои разворачивались в районе населенного пункта Зирган, расположенного недалеко от Рас аль-Айна. По неподтвержденной информации, в ходе вооруженного противостояния были убиты 22 бойца поддерживаемых Анкарой сил. Также курдские СМИ заявляют о захвате пяти военных автомобилей союзников ВС Турции, а также о повреждении танка.

Между тем Сирийская арабская армия (САА) продолжает занимать оккупированные курдскими радикалами территории, содействуя тем самым выходу отрядов Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней YPG. По данным военного источника в сети Twitter (watanisy), под контроль сил САР перешли населенные пункты Ум-Хармала, Баб аль-Хейр, Ум-Ашба и аль-Асадия.

1 Организация запрещена на территории РФ.