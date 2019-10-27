Фейковое заявление Трампа о ликвидации аль-Багдади. События дня. ФАН-ТВ

Официальное заявление президента США Дональда Трампа — лидер запрещенной в России террористической организации ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади уничтожен. Дежавю. Где-то мы уже это слышали. Как высокопарно заявил на этот раз глава Белого дома: «США привели «главного в мире террористического лидера» к правосудию». И даже рассказал некоторые подробности: якобы операция прошла вчера ночью. Тело боевика сильно обезображено. Но есть одна небольшая загвоздка, никаких явных доказательств этого США не предоставили. Все это попахивает очередным фейком. Для Штатов уже стало традицией сообщать о смерти «террориста номер один». Ну, а сейчас для этого даже есть повод. В следующем году в США состоятся выборы президента страны. И таким образом Дональд Трамп просто-напросто хочет повысить свою популярность среди избирателей. Эксперты считают, что в этой фэйковой новости множество несоответствий. Даже, если какая-то операция и состоялась, у аль-Багдади был план отхода. И, если все сказанное американцами — правда, то где видеодоказательства? Операцию проводила «Дельта». Это одна из элитных спецслужб армии США. Все их действия пишутся на специальные камеры. Но никаких кадров нет. Журналисты Федерального агентства новостей подробно описали семь причин, почему заявление США о ликвидации аль-Багдади — фейк. Мнения и комментарии экспертов вы найдете на сайте riafan.ru.

Двухдневная поездка президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс стала поводом для обсуждений, высказываний и даже угроз. Глава батальона «Азов» Андрей Билецкий записал лидеру страны видеообращение. Он обвинил Зеленского в том, что тот собирается сдать огромную территорию и пригрозил десятками тысяч боевиков. Билецкий четко дал понять, что территорию Донбасса радикалы покидать не собираются. Украинские журналисты также бурно отреагировали на эмоциональную речь президента. Многие отметили, что слова Зеленского звучали по-хамски. Ополчились на главу государства после его поездки в Золотое. Лидер страны пытался решить вопрос разведения сил в Донбассе, но националисты не услышали его призывов. Один из радикалов спросил у президента, планирует ли он встретиться с участниками акции «Нет капитуляции», которые выступают против «формулы Штайнмайера». Зеленский ответил, что тот просто переводит стрелки. В итоге, разговор закончился ничем. И из-за вот таких действий, мирные жители Донбасса по-прежнему вынуждены беспокоиться за свою жизнь. Сегодня в Донецке неизвестные подорвали станцию местного сотового оператора. К счастью, пострадавших нет.

Географический диктант

Пятый «Географический диктант» прошел сегодня в России и за рубежом. В акции участвовали десятки тысяч человек. Те, кто хотел проверить или освежить свои знания. В списке 40 вопросов. Например, по какому морю можно попасть в Россию из Польши? В каких горах берут начало реки Чуя, Бия и Катунь? Вопросы не только из школьной программы. Здесь нужно подключить логику и образное мышление. Чтобы найти все ответы у каждого 45 минут. За парты сели школьники, студенты, артисты, музыканты, бизнесмены и политики. И не только из России. К акции присоединились свыше 100 стран: Австралия, Бразилия, Китай, Турция, Сирия. Акция приобрела космический масштаб. Всех участников приветствовал экипаж МКС.

«Ежедневно пролетая над нашей Россией, мы видим, как широка и прекрасна страна. И чтобы понять это, необязательно подниматься на орбиту. Стремление узнать Россию как можно лучше должно быть в каждом из нас. Путешествуйте, восхищайтесь нашей страной и одновременно получайте знания, которые помогут вам стать отличниками по итогам Географического диктанта. Желаем вам удачи», — поприветствовал участников космонавт Олег Скрипочка.

В этом году диктант писали на крейсере «Аврора», в МГУ, а также в Национальном центре управления обороной России. На этой площадке собралось около тысячи человек. Среди них оказалась и телеведущая Арина Шарапова.

«Сегодняшний Географический диктант — это колоссальное путешествие по нашей Родине. И это, конечно, гимнастика для ума, потому что ощущение, меня взрослого человека, который миллион лет не занимался географией, ощущения того, что есть какие-то незнания, это все стимулирует новое желание. Желание открыть учебник географии, очень творчески подойти к изучению географии вновь. Мне кажется, что подобный диктант дает возможность более ответственно относиться к географии твоей страны», — отметила телеведущая.

Узнать свои результаты можно на сайте Русского географического общества. А те, кто не успел проверить знания — у вас еще есть время. Онлайн-версия диктанта доступна в Интернете до 31 октября.