Москва, 27 октября. Россия ничего не знает о якобы содействии пролету ВВС США в воздушное пространство Сирии для ликвидации главы «Иламского государства» (запрещенная в РФ группировка) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом в воскресенье сообщило министерство обороны РФ, комментируя заявление президента США Дональда Трампа об уничтожении «террориста №1».

«Нам не известно ни о каком якобы оказании содействия пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации «Идлиб» в ходе данной операции», — пояснили в ведомстве.

В Минобороны также отметили, что за последние дни никаких ударов с воздуха в зоне деэскалации «Идлиб» не осуществлялось. Неясным также остается, зачем вообще Аль-Багдади нужно было появляться в Идлибе.

Дело в том, что эта территория почти полностью контролируется запрещенными в РФ террористическими организациями «Аль-Каида»1 и «Джебхат ан-Нусра»1, которые соперничают с ИГ1 за власть в Сирии и уничтожают любого представителя конкурирующей группировки на месте.

США должны предоставить доказательства пребывания Аль-Багдади в Идлибе, если хотят, чтобы им поверили, подчеркнули в Минобороны РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об успешной операции по ликвидации главаря ИГ. Примечательно, что фейки о смерти Аль-Багдади появляются уже не в первый раз.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, слухи об убийстве Аль-Багдади, вероятнее всего, являются недостоверными. Администрация президента США Дональда Трампа хочет таким образом поднять популярность главы государства в преддверии выборов.

1 Организация запрещена на территории РФ.