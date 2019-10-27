Минобороны РФ сделало заявление об «уничтожении» аль-Багдади в Сирии

Москва, 27 октября. Минобороны РФ не располагает достоверной информацией о проведении США в Идлибе операции по уничижению главаря запрещенной в России группировки ИГ1 аль-Багдади, заявили в российском военном ведомстве.

В министерстве отметили, что реальность и, тем более, успех этой операции порождает вполне обоснованные вопросы и сомнения, особенно учитывая нарастание числа стран, якобы принимавших участие в этой ликвидации аль-Багдади.

Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиасилами США или международной коалиции зафиксировано не было. Российская сторона также не обладает никакой информации о неком содействии пролету ВС США в воздушное пространство Идлиба.

«Спокойное пребывание аль-Багдади на территории, подконтрольной запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1, заслуживает как минимум отдельных прямых доказательств», — подчеркнули в пресс-службе МО РФ.

Так или иначе, по мнению представителей оборонного ведомства, очередная «смерть» аль-Багдади не имеет абсолютно никакого оперативного значения на обстановку в Сирии или на действия оставшихся террористов в Идлибе.

Ранее информацию о том, что аль-Багдади якобы был уничтожен в ходе операции ВС США в Идлибе подтвердил президент США Дональд Трамп. По его словам, в ходе операции большое число бойцов и сообщников аль-Багдади погибли вместе с ним. Кроме того, Трамп утверждает, что аль-Багдади забежал в тупиковый тоннель, «воя, плача и крича по пути», и там самоликвидировался вместе со своими тремя детьми. Конечно же, после этого тело террориста было изуродовано, но президент США заверил, что результаты экспертизы дали «точное, немедленное и определенно достоверное подтверждение - это был он».

Кроме того, Трамп выразил благодарность России за то, что та открыла воздушное пространство над контролируемыми ей территориями в САР для ликвидации главаря ИГ.Глава Белого дома также утверждает, что Штаты предупредили Москву о подготовке к операции в Идлибе.

1 Организация запрещена на территории РФ.