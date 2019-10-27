Церемония прощания с солисткой «Бурановских бабушек» состоялась в Удмуртии

Бураново, 27 октября. Церемония прощания с бывшей солисткой ансамбля «Бурановские бабушки» Натальей Пугачевой прошла в селе Бураново Малопургинского района.

Панихида и отпевание артистки состоялись в местном храме, построенном на средства, которые «Бурановские бабушки» заработали на гастролях после нашумевшего выступления на музыкальном конкурсе Евровидение в 2012 году.

Отправить певицу в последний путь пришли более сотни человек, церемония длилась около полутора часов. Пугачеву похоронили на сельском кладбище, рядом с родными.

«Будем искать возможности, чтобы установить ей памятник и помочь семье», — сказал на церемонии прощания министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

О смерти экс-солистки «Бурановских бабушек» стало известно накануне. Пугачева не дожила всего два дня до своего 84-летия. Как рассказала продюсер коллектива Ксения Рубцова, в 2013 году врачи поставили диагноз — онкологическое заболевание. Она настояла на том, чтобы солистка коллектива прошла лечение в Москве в институте онкологии имени Блохина.

После операции, на которой настояли специалисты, Пугачева вернулась к нормальной жизни и снова стала выступать.

Фольклорный коллектив из села Бураново получил популярность и завоевал симпатию зрителей семь лет назад. «Бурановские бабушки» представили Россию на Евровидении в Баку с песней Party For Everybody. Тогда коллективу удалось занять почетное второе место. Исполнительницы гастролируют по сей день под названием «Бабушки из Бураново».