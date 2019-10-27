Замглаву СНБО могут привлечь за неявку в НАБУ

Киев, 27 октября. Национальной антикоррупционное бюро Украины обратилось в суд с требованием привлечь к ответственности замглавы СНБО и президента компании «Богдан Моторс» Олега Гладковского. Об этом в воскресенье заявил адвокат Гладковского Руслан Волынец.

По его словам, поводом для обращения в суд стала неявка чиновника на допросы следователей.

«Обвинения против Гладковского надуманные, поскольку детективы НАБУ были предупреждены в установленном законом порядке и сроках о причинах невозможности прибытия в определенный ими день и время», — цитирует Волынца пресс-служба

Напомним, что ранее украинские СМИ сообщили о масштабных коррупционных схемах с участием сына Гладковского Игоря. Согласно предварительным данным, он с 2016 года продавал украинским оборонным предприятиям запчасти с наценкой в 300%. Журналисты полагают, что товар завозился из России контрабандой. Ущерб от действий Игоря Гладковского и его подельников оценивается в 9,2 млн долларов.

В январе украинские военные эксперты из организаций StateWatch и «Марлин» подвели итоги работы военно-промышленного комплекса страны за последние пять лет. Они констатировали: такого уровня воровства, распилов, откатов и других коррупционных схем в украинской оборонной промышленности не было ни в постсоветские времена, ни в период управления страной президентами Виктором Ющенко и Виктором Януковичем.

Самым распространенным видом коррупции стало хищение оборудования заводов, незаконный экспорт военных товаров и закупка товаров и подставных фирм.