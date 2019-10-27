Клинцевич объяснил, зачем Трампу «большое шоу» по ликвидации аль-Багдади

Москва, 27 октября. Фейковая ликвидация главаря запрещенной в РФ группировки ИГ1 Абу Бакра аль-Багдади может говорить о скором появлении нового лидера террористов, который также будет ставленником США, считает российский сенатор Франц Клинцевич.

«Я не исключаю, что в ближайшее время появится новый лидер ИГИЛ1, возможно в Афганистане, куда американцы передислоцировали большое количество подконтрольных им террористов», — заявил он.

Клинцевич также напомнил, что сообщения о связи Штатов с исламистами получают все больше доказательств. Есть данные о том, что именно США создали эту группировку, финансировали ее, вооружали. Причем поставки оружия игиловцам производили не только американцы, но и другие страны НАТО, добавил сенатор.

«Сегодня нельзя отрицать еще одну вещь. Все, что связано с этой террористической организацией, указывает на связь ИГИЛ с Вашингтоном», — подчеркнул он в комментарии изданию iReactor.

Кроме того, Клинцевич указал и на то, что в 2020 году в США пройдут президентские выборы, поэтому «ликвидация» аль-Багдади могда потребоваться Трампу в рамках грядущей предвыборной кампании. Все, по его мнению, говорит о том, что Штаты устроили в Идлибе «большое шоу».

Ранее Федеральное агентство новостей представило семь причин, почему заявления США о ликвидации аль-Багдади являются фейком.

1 Организация запрещена на территории РФ.