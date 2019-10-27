Эрдоган и Меркель обсудили по телефону ситуацию в освобождаемой от курдских боевиков Сирии

Анкара, 27 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию на северо-востоке Сири и двусторонние отношения, об этом сообщили в администрации турецкого лидера.

«Наш президент провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Обсуждались двусторонние и региональные проблемы, а также ситуация на северо-востоке Сирии», — говорится в сообщении.

Ранее, 19 октября, Ангела Меркель общалась по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Тогда стороны также обсуждали тему конфликта в САР и подчеркнули важность продвижения процесса политического урегулирования в арабской республике.

Представители Германии и России отметили, что весомую роль в этом процессе может сыграть Конституционный комитет по Сирии, первое заседание которого должно состояться в Женеве 29 октября.

В целях урегулирования ситуации в САР Россия и Турция 22 октября приняли меморандум о взаимопонимании. Документ регламентировал дальнейшие шаги стран по установлению стабилизации в регионе.

Соглашением устанавливается ввод на сирийскую сторону границы с Турцией подразделений военной полиции РФ и сирийской погранслужбы, которые будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на расстояние 30 километров от сирийско-турецкой границы. При этом подразделения РФ и Турции будут находиться за пределами зоны турецкой операции «Источник мира».

Процедура вывода бандформирований курдов, согласно меморандуму, должна завершиться в течение 150 часов. После ее завершения на территории начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.