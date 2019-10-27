Диетолог развеяла миф о вреде употребления пищи после 18.00

Москва, 27 октября. Популярный метод похудения, при котором не рекомендуется принимать пищу после 18.00, — очередной миф, способный нанести вред организму. Об этом заявила диетолог Елена Мотова, автор книги «Мой лучший друг — желудок. Еда для умных людей».

По ее словам, четких правил, регламентирующих время употребления пищи, не существует. Режим питания, указала Мотова, должен быть гибким, его нужно выстраивать по образу жизни каждого отдельно взятого человека.

Диетолог обратила внимание, что в данном вопросе нельзя доверять тому, что «транслируется из каждого утюга». С вопросами нужно обращаться к экспертам и следовать международным рекомендациям.

«Я не знаю, откуда взялся такой миф (…) Начинает казаться, что это абсолютно общепринятые вещи – так делают все, об этом пишут везде, в каждом журнале, в каждой газете, в каждом блоге», — цитирует Мотову «Газета.ru».

Она указала, что строгие ограничения способствуют только нездоровому питанию и перееданию.

Ранее кардиологи развеяли главный миф о вреде соли для здоровья. В отчете Европейского общества кардиологов говорится о том, что неблагоприятное воздействие на организм может оказать только употребление продукта в количестве более шести граммов в день.

Тем временем российский диетолог Елена Соломатина предупредила, что куриный бульон, вопреки общепринятому мнению, полезен не для всех. По ее словам, крепкий отвар на мясе птицы не рекомендуется употреблять людям, которые страдают от мочекаменной болезни, панкреатита и подагры.