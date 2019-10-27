«Союз независимых публицистов» — «карманные» политики Ходорковского на думских выборах 2021 года

Беглый олигарх Михаил Ходорковский через созданное объединение будет подготавливать к парламентским выборам в 2021 году новую политическую команду, собранную из популярных в России деятелей.

24 октября в российском медиа-пространстве появилось новое объединение с громким названием «Союз независимых публицистов». Площадкой для деятельности новой команды Ходорковского была выбрана популярная социальная сеть Telegram. Помимо беглого олигарха в руководящий состав объединения вошли также экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, журналисты «Эха Москвы» Александр Невзоров и Юлия Латынина, а также присоединившийся позже популярный музыкант Сергей Шнуров.

Аморалы и уголовники расскажут россиянам о морали

Главной идеей созданного объединения «публицистов» является освещение событий в современной России. Очевидно, в оппозиционном ключе. Причем главные действующие лица не отрицают, что в состав могут быть включены и другие деятели, если нынешний состав примет соответствующее решение. При этом, для введения в заблуждение, утверждается, что никакой иерархии в «Союзе независимых публицистов» нет, все равны. Созданное объединение выглядит довольно странным, учитывая негативное отношение отдельных его участников к Ходорковскому.

Выступавшие ранее с критикой в адрес олигарха деятели теперь готовы совместно с ним напоминать правительству о долге, а обществу об идеалах. При этом «старая гвардия», как называют себя сами инициаторы, совершенно не подходит в качестве иконы морали, если учитывать их поступки и поведение. Ходорковский собрал под стать себе команду, состоящую из аморалов с «Эха Москвы», уголовника Ройзмана и сквернослова Шнурова.

Политические амбиции «карманных» деятелей Ходорковского

Собрание столь разношерстной команды вокруг Ходорковского явно говорит о желании достичь выгодной для олигарха цели. Он неоднократно пытался раскачивать обстановку в России и влиять на политическую структуру государства. Действие через «Союз независимых публицистов» не является исключением, если учитывать публичные выступления участников сообщества в преддверии создания канала. Ройзман открыто сообщал, что стремится получить депутатское кресло в Госдуме. Финансы Ходорковского явно пригодятся ему в рамках агитации и предвыборной гонки. Стоит отметить, что Ходорковский и раньше спонсировал политическую деятельность Ройзмана. Он предлагал ему 2 миллиона на кампанию, а также включал бывшего мэра Екатеринбурга в список людей, способных «эффективно заменить» Владимира Путина на посту президента.

Невзоров является бывшим депутатом Госдумы в четырех созывах. Он тесно связан с политической структурой и не исключено, что готов вновь представить свою кандидатуру на парламентских выборах в 2021 году. Заявление Невзорова о том, что бесплатно политикой он не занимается, теперь играет новыми красками, учитывая финансовые возможности Ходорковского.

Даже Сергей Шнуров, который является шоуменом и довольно эпатажной личностью, не так давно заявил, что видит себя в политике. Его стремление пока ограничилось попаданием в состав общественного комитета Госдумы по культуре и выступлением в стенах парламента. Однако с финансовыми возможностями Ходорковского Шнуров может рассчитывать и на большее. Латынина в этой системе выступает человеком, который умеет создавать резонансные сюжеты, пусть и родившиеся в ее голове. Один из таких даже привел к попаданию журналистки в список «врагов русского народа», предложенный депутатом Курьяновичем. Живущая в Израиле Латынина, много лет работает журналистом и знает, как составляется общественное мнение, что важно Ходорковскому для продвижения «Союза независимых публицистов».

Главная цель – парламентские выборы 2021 года

Все указанные деятели имеют политические связи и амбиции в рамках властных структур. Другими словами, Ходорковский решил сколотить вокруг себя политическую команду, которая за счет использования различных инструментов может быть выдвинута им на парламентские выборы в 2021 году. Олигарх традиционно для себя подготавливает почву, ростки в которой дадут всходы через несколько лет.

Ходорковский неоднократно был замешан в попытках раскачать обстановку в России: путем финансирования различных организаций и фондов, использования оплаченных активистов «Открытой России», признанной нежелательной, и других структур, влияния через партии, такие как «Объединенные демократы», и прочее. Теперь он решил использовать довольно популярных, медийных деятелей, которые через несколько лет должны буду представлять его интересы в Госдуме. Другими словами, с каждым годом в руках Ходорковского появляется все больше инструментов для попыток оказывать влияние на политические процессы в России.