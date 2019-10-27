Трамп в очередной раз похвастался ликвидацией «террориста №1» аль-Багдади

Вашингтон, 27 октября. Президент США Дональд Трамп в воскресенье похвастался ликвидацией главаря запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 Абу Бакра аль-Багдади.

По его словам, боевик был уничтожен в ходе американской спецоперации в Сирии. Никто из американских военных при этом не пострадал, а вот исламисты потеряли много людей, не считая своего предводителя.

«Прошлой ночью США привлекли к ответственности террориста номер один. Абу Бакр аль-Багдади мертв», — отметил Трамп, выступая с заявлением из Белого дома.

Ранее турецкие власти сообщили о согласованной с Анкарой американской спецоперации на севере Сирии, в которой якобы был убит Аль-Багдади. Примечательно, что это далеко не первое сообщение о смерти «террориста номер один». Все прошлые подобные заявления оказались фейком.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, слухи об убийстве Аль-Багдади, вероятнее всего, являются недостоверными. Администрация президента США Дональда Трампа хочет таким образом поднять популярность главы государства в преддверии выборов. По словам ветерана спецназа «Альфа» Сергея Гончарова, верить слухам о ликвидации главаря ИГ1 не стоит, пока американцы не предоставят фотографию тела боевика или другие доказательства.

Террористическая группировка «Исламское государство» в 2014 году начала завоевывать территории Ирака и Сирии в попытке построить собственный «халифат». Боевики устраивали этнические чистки, публичные казни и прочие зверства в оккупированных городах. В конце 2017 года власти Сирии объявили об окончательном разгроме террористов. В 2018 году аналогичное заявление сделало руководство Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.