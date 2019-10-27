Песков рассказал, как Россия и Турция создавали меморандум по курдским боевикам в Сирии

Москва, 27 октября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как создавался меморандум о совместных действиях России и Турции по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии и выводу курдских боевиков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, предшествовали подписанию документа несколько этапов. Над меморандумом в оперативном порядке работали министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.

«Сели составлять болванку текста. Потом уже по ходу сами лидеры вносили изменения», — объяснил Песков.

По его словам, правки, вносимые в документ, согласовывались министрами иностранных дел на русском, английском и турецком языках.

С 2011 года в Сирии длится вооруженный конфликт. 9 октября Турция объявила о начале антитеррористической операции под названием «Источник мира» в приграничных районах Сирии. Анкара направила свои силы против курдских боевиков, сотрудничающих с членами запрещенного в РФ «Исламского государства»1. Цель кампании — создать зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы для того, чтобы пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

22 октября в Сочи прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам переговоров был подписан меморандум, на основе которого будет строиться дальнейшая политика двух стран по Сирии. Согласно документу, подразделения военной полиции РФ и пограничной службы Сирии продолжат контролировать вывод формирований курдских боевиков и обеспечат совместное патрулирование территории, прилегающей к зоне операции Анкары.

После встречи глав двух стран министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил об окончании операции «Источник мира».

1 Организация запрещена на территории РФ.