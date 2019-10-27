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Ветеран «Альфы» объяснил, почему не стоит верить в убийство Аль-Багдади

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Ветеран «Альфы» объяснил, почему не стоит верить в убийство Аль-Багдади

Москва, 27 октября. Слухи о ликвидации главаря запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 Абу Бакра аль-Багдади могут быть домыслами США. Об этом в воскресенье заявил бывший президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Он обратил внимание на то, что заявления о смерти лидера боевиков-исламистов с американской стороны звучали уже далеко не первый раз. Все они впоследствии были опровергнуты. Поэтому верить заверениям Вашингтона нельзя, пока тот не обнародует фотографию тела террориста.

«Так что к очередной его гибели, до тех, пор пока следствие или оперативные съемки не покажут труп этого преступника, я отношусь с большой настороженностью», — пояснил Гончаров ИА «Красная весна».

Как сообщает газета «Известия», в воскресенье турецкие власти рассказали подробности о «ликвидации» главаря ИГ1. Анкара заявила, что знала о готовящейся операции США и координировала действия с американцами. При этом подробности самой операции не приводятся.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что слухи об убийстве Аль-Багдади, вероятнее всего, являются фейком. Администрация президента США Дональда Трампа хочет таким образом поднять популярность главы государства в преддверии выборов.

Напомним, что сообщения о ликвидации Аль-Багдади появлялись уже неоднократно, однако еще ни разу не находили подтверждения. Боевик возглавлял одну из самых крупных и опасных террористических группировок в мире, которая с 2014 года успела захватать часть территорий Ирака и Сирии в попытке построить собственный халифат. Группировка была разгромлена в Сирии в конце 2017 года, в Ираке — в начале 2018 года. Тем не менее на территории обеих республик по-прежнему остаются разрозненные силы ИГ, которые нападают на военных и мирных жителей, мешая урегулированию сирийского конфликта.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Красная весна
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