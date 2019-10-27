Российские военнослужащие на авиабазе «Хмеймим» в Сирии написали «Географический диктант»

Москва, 27 октября. Российские военнослужащие написали «Географический диктант — 2019» на авиабазе «Хмеймим» в Сирии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Вместе со всеми, кто решил проверить свои силы в географии России, на вопросы теста ответили и военнослужащие из РФ, которые в настоящее время выполняют специальные задачи на авиационной базе «Хмеймим», расположенной в Сирийской Арабской Республике.

Так, на территории САР географический диктант написали военные медики, полицейские, летчики, технический персонал и другие представители российского военного ведомства.

В российском министерстве обороны географический диктант писали под руководством замминистра обороны РФ Николая Панкова. Ранее сообщалось, что в акции примут участие более 230 военнослужащих, членов их семей и сотрудников ведомства.

Телеведущая Арина Шарапова впервые написала диктант в стенах Минобороны. Она призналась, что после теста хочется взять в руки учебник географии, математики, биологии и русского языка.

«Это важная акция, когда каждый может задуматься над историей и масштабами своей великой страны», — отметила Шарапова.

Написал диктант и сам министр обороны России Сергей Шойгу. Руководитель оборонного ведомства РФ традиционно принимает участие в этой акции.

Диктант проводится в нескольких странах и на самых разных площадках. Так, например, в Санкт-Петербурге написать тест впервые можно было на знаменитом корабле-музее «Крейсер Аврора».

Через месяц каждый участник акции сможет узнать свой результат. Сделать это позволит уникальный QR-код, присвоенный каждому, кто написал тест.

Напомним, Географический диктант проводится с 2015 года, его цель — популяризация географических знаний. С 2017 года акция стала международной. В прошлом году диктант написали в 97 странах мира, приветствие его участникам было направлено с орбиты Международной космической станции (МКС) российским космонавтом Сергеем Прокопьевым.