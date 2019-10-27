Зачем курдские радикалы провоцируют Турцию на продолжение операции «Источник мира»

Военный аналитик Александр Перенджиев заявил, что курдские радикалы намеренно пытаются нивелировать соглашения России и Турции.

Ранее стало известно, что к востоку от сирийского города Рас-аль-Айн вновь происходят столкновения курдских боевиков с протурецкими силами. Так, согласно информации военного источника в сети Twitter (SR_yOKA), бандформирования Отрядов народной самообороны (YPG) попытались пробиться на ранее освобожденные территории провинции Хасака, однако атака была отбита. В качестве ответных действий поддерживаемые Турцией отряды начали обстреливать позиции противника на линии разграничения сил, передает Twitter-канал (Step_Agency).

Комментируя ситуацию, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «курдским бандформированиям не нужна стабилизация обстановки в Сирии».

«США могли привлечь курдских боевиков к тому, чтобы спровоцировать Турцию на продолжение военной операции и тем самым нивелировать все усилия, дипломатическую победу России в деле стабилизации обстановки в САР. Американцы не хотят, чтобы выполнялись российско-турецкие соглашения по завершению «Источника мира». Но существует еще и другой момент, который надо бы учитывать: курдским боевикам мир не нужен. Нет боевых действий, значит им придется возвращаться к мирной жизни, а они этого не хотят», — утверждает эксперт.

За восемь лет гражданской войны курдские террористы успели привыкнуть к боевым действиям, и уже мало кто из них видит себя гражданским человеком, зарабатывающим на жизнь не убийствами и грабежами, а тяжелым трудом. Соответственно, все попытки Москвы и Дамаска, а также Анкары вернуть в страну мир будут курдами срываться.

«Как говорил Остап Бендер — придется переквалифицироваться в управдомы. Так что этот момент тоже неприятен, и курды снова пытаются стрелять. Сирия — это не только антитеррористическая операция, это еще и коммерческая война, которая нужна тем, кто на войне зарабатывает — за счет убийств и грабежа, за счет разорения территорий, за счет воровства и продажи ресурсов, за счет продажи оружия. Этим занимаются все участники конфликта, кроме Сирийской арабской армии, которая просто освобождает территории страны и восстанавливает целостность своего государства, а также России, которая были приглашена для оказания помощи Дамаску», — продолжает Перенджиев.

Остальные же стороны конфликта — курдские боевики, террористы радикального толка, американские частные военные компании, как, впрочем, и сами США, все пытаются заработать на раздираемой войной Сирии. Нужно понимать, что еще до начала войны Дамаск вкладывал миллиарды в развитие нефтегазовой инфраструктуры страны.

«Ну и кто из них захочет теперь втыкать штык в землю и превращаться в гражданских? Никто. Все хотят постреливать друг в друга, хорошо зарабатывать, занимать территорию, вывозить и продавать нефть, зарабатывая на этом миллиарды долларов. Это как раз тот случай, как у нас на Руси говорят: кому война, а кому мать родна. Вот, собственно, для курдов и боевиков война — родная мать, поэтому они и не хотят мира. А сильная и спокойная Сирия нужна только Дамаску и Москве. Поэтому и получается, что, чем больше сокращается зона боевых действий, тем им больше хочется ее расширить. Как только возникает мир, они пытаются его разрушить», — подчеркивает военный аналитик.

По мнению Александра Перенджиева, провоцируя Турцию на ответные действия, курдские отряды пытаются вернуть нестабильность, позволяющую им и Соединенным Штатам зарабатывать. Так что, помимо физической ликвидации террористов, Москве и Дамаску необходимо ликвидировать источники финансирования тех, кто зарабатывает на торговле ресурсами ближневосточного государства.

«То есть должна быть ликвидация источников финансирования, условия для их заработка. Поэтому важно говорить не только о вооруженной борьбе с террористами, но и о разработке системы противодействия, пресечения, профилактики в деле перерезания каналов поступления денег как обычным террористам, так и курдам. Чем Россия и занимается, а США и их наймиты вроде курдов и террористов ИГИЛ1 этому всячески противятся, противодействуют. Им нужно запретить развлекаться и наживаться на этой войне», — заключил политолог.

Напомним, после переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись 22 октября в Сочи, было принято решение о приостановке операции «Источник мира» на севере САР. Тем не менее, в случае если курды-террористы не произведут вывод своих отрядов до вечера вторника, наступление возобновится.

1 Организация запрещена на территории РФ.