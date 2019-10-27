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Зачем курдские радикалы провоцируют Турцию на продолжение операции «Источник мира»

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Зачем курдские радикалы провоцируют Турцию на продолжение операции «Источник мира»

Военный аналитик Александр Перенджиев заявил, что курдские радикалы намеренно пытаются нивелировать соглашения России и Турции.

Ранее стало известно, что к востоку от сирийского города Рас-аль-Айн вновь происходят столкновения курдских боевиков с протурецкими силами. Так, согласно информации военного источника в сети Twitter (SR_yOKA), бандформирования Отрядов народной самообороны (YPG) попытались пробиться на ранее освобожденные территории провинции Хасака, однако атака была отбита. В качестве ответных действий поддерживаемые Турцией отряды начали обстреливать позиции противника на линии разграничения сил, передает Twitter-канал (Step_Agency).

Комментируя ситуацию, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «курдским бандформированиям не нужна стабилизация обстановки в Сирии».

«США могли привлечь курдских боевиков к тому, чтобы спровоцировать Турцию на продолжение военной операции и тем самым нивелировать все усилия, дипломатическую победу России в деле стабилизации обстановки в САР. Американцы не хотят, чтобы выполнялись российско-турецкие соглашения по завершению «Источника мира». Но существует еще и другой момент, который надо бы учитывать: курдским боевикам мир не нужен. Нет боевых действий, значит им придется возвращаться к мирной жизни, а они этого не хотят», — утверждает эксперт.

Зачем курдские радикалы провоцируют Турцию на продолжение операции «Источник мира»

За восемь лет гражданской войны курдские террористы успели привыкнуть к боевым действиям, и уже мало кто из них видит себя гражданским человеком, зарабатывающим на жизнь не убийствами и грабежами, а тяжелым трудом. Соответственно, все попытки Москвы и Дамаска, а также Анкары вернуть в страну мир будут курдами срываться.

«Как говорил Остап Бендер — придется переквалифицироваться в управдомы. Так что этот момент тоже неприятен, и курды снова пытаются стрелять. Сирия — это не только антитеррористическая операция, это еще и коммерческая война, которая нужна тем, кто на войне зарабатывает — за счет убийств и грабежа, за счет разорения территорий, за счет воровства и продажи ресурсов, за счет продажи оружия. Этим занимаются все участники конфликта, кроме Сирийской арабской армии, которая просто освобождает территории страны и восстанавливает целостность своего государства, а также России, которая были приглашена для оказания помощи Дамаску», — продолжает Перенджиев.

Остальные же стороны конфликта — курдские боевики, террористы радикального толка, американские частные военные компании, как, впрочем, и сами США, все пытаются заработать на раздираемой войной Сирии. Нужно понимать, что еще до начала войны Дамаск вкладывал миллиарды в развитие нефтегазовой инфраструктуры страны.

Зачем курдские радикалы провоцируют Турцию на продолжение операции «Источник мира»

«Ну и кто из них захочет теперь втыкать штык в землю и превращаться в гражданских? Никто. Все хотят постреливать друг в друга, хорошо зарабатывать, занимать территорию, вывозить и продавать нефть, зарабатывая на этом миллиарды долларов. Это как раз тот случай, как у нас на Руси говорят: кому война, а кому мать родна. Вот, собственно, для курдов и боевиков война — родная мать, поэтому они и не хотят мира. А сильная и спокойная Сирия нужна только Дамаску и Москве. Поэтому и получается, что, чем больше сокращается зона боевых действий, тем им больше хочется ее расширить. Как только возникает мир, они пытаются его разрушить», — подчеркивает военный аналитик.

По мнению Александра Перенджиева, провоцируя Турцию на ответные действия, курдские отряды пытаются вернуть нестабильность, позволяющую им и Соединенным Штатам зарабатывать. Так что, помимо физической ликвидации террористов, Москве и Дамаску необходимо ликвидировать источники финансирования тех, кто зарабатывает на торговле ресурсами ближневосточного государства.

Зачем курдские радикалы провоцируют Турцию на продолжение операции «Источник мира»

«То есть должна быть ликвидация источников финансирования, условия для их заработка. Поэтому важно говорить не только о вооруженной борьбе с террористами, но и о разработке системы противодействия, пресечения, профилактики в деле перерезания каналов поступления денег как обычным террористам, так и курдам. Чем Россия и занимается, а США и их наймиты вроде курдов и террористов ИГИЛ1 этому всячески противятся, противодействуют. Им нужно запретить развлекаться и наживаться на этой войне», — заключил политолог.

Напомним, после переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись 22 октября в Сочи, было принято решение о приостановке операции «Источник мира» на севере САР. Тем не менее, в случае если курды-террористы не произведут вывод своих отрядов до вечера вторника, наступление возобновится.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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