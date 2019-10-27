Эксперт связал заявления о «ликвидации» главаря ИГ в Сирии с бегством военных США

Москва, 27 октября. Американская сторона могла заявить о якобы «ликвидации» в Сирии главаря террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади в собственных интересах. Такое мнение выразил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Ранее американские СМИ заявили, что военные армии США провели в субботу в Сирии специальную операцию против Аль-Багдади, в результате которой террорист был «уничтожен». Впрочем, данные сообщения, как и многие, поступавшие ранее, пока официального подтверждения не нашли.

Багдасаров, как и многие эксперты, поставил информацию под сомнение.

«О смерти Абу Бакра аль-Багдади сообщают уже 101 раз. Ликвидировали его сейчас или нет – это сложный вопрос», — отметил специалист.

По его мнению, заявления о будто бы «ликвидации» главаря ИГ1 появились именно сейчас не случайно. Багдасаров напомнил, о «не очень достойном бегстве» военного контингента США из Сирии.

«Американцам сейчас очень нужно и хочется подчеркнуть свою значимость. По крайней мере, я критически отношусь к сообщению о его ликвидации», — констатировал он.

Ранее сообщалось, что главарь группировки был якобы «убит» вместе со своим охранником в сирийском Идлибе. Местоположение Аль-Багдади смогли идентифицировать, когда тот пытался вывезти своих родных к турецкой границе. При этом никаких доказательств этой информации представлено не было.

Под сомнение утверждение о ликвидации главаря ИГИЛ1 поставил глава Чечни Рамзан Кадыров. Комментируя появившиеся сообщения, он процитировал писателя Николая Гоголя и призвал очистить от террористов всю Сирийскую Арабскую Республику.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Правительственные войска САР к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.