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В Госдуме назвали вбросом план по «захвату» Калининградской области войсками НАТО

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В Госдуме назвали вбросом план по «захвату» Калининградской области войсками НАТО

Москва, 27 октября. Депутат Александр Шерин назвал план по «захвату» Калининградской области войсками НАТО информационным вбросом.

Ранее старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) Ричард Хукер заявил, что в случае якобы «агрессии» России против стран Североатлантического альянса в Прибалтике «ответ» НАТО будет состоять в «захвате» Калининградской области.

Шерин, комментируя доклад Хукера, подчеркнул, что Россия нападать на Прибалтику, разумеется, не собирается. Первый зампред комитета Госдумы по обороне объяснил, зачем вообще озвучивается такая инициатива и подобные ей.

«Только для того, чтобы увеличить оборонный бюджет и увеличить свое присутствие в этом регионе», — передает его слова RT.

Депутат обратил внимание, что «истерия» о якобы «российской угрозе» нагнетается постоянно.

В Госдуме назвали вбросом план по «захвату» Калининградской области войсками НАТО

Ранее руководитель Калининградской области Антон Алиханов сравнил доклад Хукера о потере российской стороной своего эксклава в случае конфликта «с бульварной фантастикой». Глава региона признался, что ему надоело «комментировать американские глупости».

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич при этом отметил, что любые попытки захватить какую-то часть России, включая Калининградскую область, встретят сокрушительный отпор. Сенатор усомнился в адекватности подавшего такую идею представителя США.

Военный эксперт Андрей Кошкин выразил уверенность, что США и НАТО не смогут захватить Калининград в случае конфликта с Россией. Эксперт напомнил, что у РФ есть соответствующие ресурсы для адекватной реакции.

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Источник: RT
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