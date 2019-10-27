Курдские бандформирования заявили об отводе своих сил от турецко-сирийской границы

Дамаск, 27 октября. Вооруженные формирования курдов в воскресенье объявили об окончательном выводе своих сил от турецко-сирийской границы.

«После интенсивных обсуждений с РФ наших возражений мы согласились выполнить ее инициативу по остановке турецкой агрессии на северо-востоке Сирии. SDF (Демократичные силы Сирии — прим. ФАН) разместятся в новых позициях далеко от сирийско-турецкой границы», — говорится в заявлении SDF, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.

SDF также призвала РФ помочь наладить диалог между курдами и сирийским правительством. Сирийское телевидение подтверждает отвод курдских группировок из зоны безопасности, а также отвод их тяжелого вооружения от сирийско-турецкой границы.

Напомним, что 9 октября Турция объявила военную операцию против курдских боевиков и террористов «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) в Сирии, которая получила название «Источник мира».

Операция продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. В пятницу ООН сообщила о затишье в Сирии после начала вывода курдских банд из зоны безопасности.

В то же время, как сообщает газета «Известия», НАТО придерживается иного мнения. Глава альянса Йерс Столтенберг считает ситуацию на севере Сирии неустойчивой и призывает принять меры для ее урегулирования.

1 Организация запрещена на территории РФ.