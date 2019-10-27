МИД Сирии приветствовал отвод курдских боевиков из зоны безопасности на границе с Турцией

Дамаск, 27 октября. Сирия приветствует отход вооруженных бандформирований курдов от сирийско-турецкой границы, об этом сообщил сирийский МИД.

«Сирийская Арабская Республика приветствует отход вооруженных [курдских] групп на севере сирийской территории на глубину 30 км», — говорится в заявлении.

В дипломатическом ведомстве отметили, что эта передислокация проводится «в непосредственной координации с регулярной сирийской армией».

Кроме того, в заявлении подчеркнули, что власти САР обеспечивают безопасность всех сирийцев.

«САР будет работать над тем, чтобы принять своих детей и предоставить им помощь, в том числе в том, чтобы вновь обеспечить их вхождение в сирийское общество, что обеспечит пространство для возвращения к единству сирийцев», — указано в сообщении.

Ранее курдские боевики сообщили о полном отводе своих войск с границы Сирии и Турции, теперь их заменяют сирийские пограничники. Курды намерены разместить свои силы на новых участках далеко от этой зоны.

Напомним, 22 октября лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи приняли меморандум о взаимопонимании. Один из пунктов документа определил, что с полудня 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции турецких ВС «Источник мира» будут введены подразделения российской военной полиции и сирийской погранслужбы.

Отвод боевиков и их техники, согласно меморандуму, должен был осуществиться в течение 150 часов. После завершения процедуры вывода курдских войск на территории начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы.

Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло — SDF. Законные сирийские власти провели уже несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.