Донецк, 27 октября. Президента Украины Владимира Зеленского высмеяли за фото с учителем несуществующей школы в Донбассе. На чистую воду политика вывели украинские пользователи Twitter.

Фотография, о которой идет речь, появилась на официальной странице Зеленского в Facebook после его визита на юго-восток страны. На снимке он позирует якобы с педагогом школы в поселке Золотое, находящемся недалеко от линии соприкосновения. В подписи к фото он написал, что встретился в Донбассе с учителями и врачами, которые, «несмотря на сложные условия, продолжают делать свою работу».

Однако в итоге он добился совсем не того эффекта, на который, очевидно рассчитывал. Так, сразу несколько пользователей в Twitter уличили Зеленского в обмане. По данным одного из юзеров, это учебное заведение прекратило свою работу вот уже несколько лет назад.

«Актер, играющий роль президента, решает нашу судьбу, судьбу страны с актерами, которые играют роль учителей», — отметил автор поста.

Еще один пользователь сообщил, что информации об учителях этой школы нет в госреестре уже с 2017 года.

К слову, «актером, играющим роль президента» украинские пользователи называют Зеленского далеко не в первый раз. К примеру, в конце августа после публикации местным телеканалом интервью с политиком, один из украинцев в своем микроблоге сделал репост видео, заметив с сарказмом: «Актер играющий роль президента, дал интервью актеру играющему роль журналиста. Все, к чему прикасается Зеленский, превращается в 95 квартал, потому что это его потолок».

Отметим, что фото с учителями неработающей школы стало не единственным промахом Зеленского во время визита в район разведения войск в Донбассе. Там у него случилась и крайне эмоциональная беседа с националистами. Зеленский вышел из себя, когда один из радикалов заявил о протестах против отвода войск. В ответ он напомнил, что является президентом Украины, а не «лохом» и потребовал, чтобы вооруженные группировки подчинялись его приказам. Эта ругань попала на видео и облетела Интернет.

После этого осужденный в России за подготовку терактов в Крыму украинский режиссер Олег Сенцов признался, что испытывает стыд за Зеленского из-за этого скандала. Украинская журналистка Янина Соколова заявила, что Зеленский позволил себе говорить «хамские речи». По ее мнению, слышать такие фразы от главы демократичной страны, которая претендует на членство в ЕС и НАТО, просто-напросто дико.