СМИ сообщили о намерении Трампа выйти из Договора по открытому небу

Вашингтон, 27 октября. Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении вывести свою страну из Договора по открытому небу. Об этом на условиях анонимности изданию The Wall Street Journal заявили два американских чиновника. По словам одного из источников, окончательное решение на этот счет пока не принято.

«Дискуссии продолжаются», — добавил он.

Информация о том, что Штаты подумывают выйти из ДОН появилась в СМИ еще 8 октября. Правда, никаких официальных заявлений администрация Трампа на этот счет не делала и публикации не комментировала.

Накануне стало известно, что одиннадцать американских сенаторов попросили Трампа отказаться от идеи выхода из этого договора. По их мнению, такой шаг Вашингтона еще больше подорвет доверие союзников и партнеров США.Они также указали на то, что консультативная комиссия по открытому небу осталась одним из немногих многосторонних форумов, на которых Штаты пока может дипломатически взаимодействовать с РФ.

Договор по открытому небу (ДОН)был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. ДОН позволяет государствам-участникам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.