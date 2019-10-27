Курдские радикалы заявили об отводе своих сил от турецко-сирийской границы

Москва, 27 октября. Строительство газопровода «Турецкий поток» идет по плану, проект будет завершен в срок. Об этом в воскресенье заявил министр энергетики России Александр Новак, выступая в эфире телеканала «Россия-1».

«Строительные работы продолжаются, идут. И подрядная организация гарантирует, что они будут закончены своевременно», — цитирует главу Минэнерго газета «Известия».

Накануне компания South Stream Transport B.V (занимается строительством и управлением «Турецкого потока») заявила, что арест ее акций судом Амстердама по украинскому иску никак не отразится на ходе реализации проекта.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, работы по возведению второй ветки газопровода «Турецкий поток» будут окончены в срок — к 2020 году. Проект «Турецкий поток» предполагает прокладку газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к греческой границе.

Первая нитка будет предусмотрена для снабжения турецкого рынка, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков «Газпром» рассматривает такие страны, как Болгария, Венгрия, Греция, Италия, а также Сербия.