В Совфеде подтвердили, что фейковая «ликвидация» аль-Багдади выгодна США

Сенатор Сергей Цеков согласен с редакцией ФАН, назвавшей семь причин, почему заявление США о ликвидации главаря ИГ1 (организация запрещена в РФ) Аль-Багдади — фейк.

Ранее редакция Федерального агентства новостей опубликовала материал, в котором привела семь причин не верить заявлению американских военных, сообщивших о ликвидации на территории сирийской провинции Идлиб главаря террористической организации «Исламское государство»1 Абу Бакра аль-Багдади.

Для начала стоит напомнить, что, по данным источника издания Newsweek, операция была проведена Объединенным командованием специальных операций Пентагона после получения разведданных. Так, представитель сухопутных войск США, проинформированный о результатах операции, сообщил журналу, что террорист подорвал себя «поясом шахида».

Однако к операции «Дельты» было слишком много вопросов, и редакция ФАН после небольшого расследования привела семь причин, которые явно говорят за то, что не стоит доверять сообщению Вашингтона.

Причина первая — вертолеты армии США не смогли бы незамеченными пересечь провинцию Идлиб, так как в 5 километрах от места высадки десанта проходит турецкая граница, где стоят сторожевые посты. К тому же у террористов есть в наличии современные переносные зенитно-ракетные комплексы, которые явно пошли бы в ход. Тем не менее американцы спокойно прошли все опасные зоны.

Причина вторая — «жилет смертника» и жены террориста. Так, по данным источника американского издания, аль-Багдади и обе его жены подорвали себя жилетами шахида. И это несмотря на то, что ночью, с отличным знанием местности, они спокойно могли бы выйти из окружения, используя заранее подготовленный план отхода. Но вместо этого они решили покончить с собой.

Причина третья — откуда США знают про самоподрыв? Пояса шахидов обычно содержат немалое количество взрывчатки, однако никто из американских спецназовцев не пострадал и не погиб во время штурма. Более того, источник Пентагона так уверенно заявляет о смерти террориста, словно военные видели подрыв своими глазами, хотя они не могли находиться рядом в момент подрыва, иначе бы их, как минимум, посекло осколками. Или же их заявления — просто догадки, и совершенно непонятно, кто в итоге подорвал сам себя в доме.

Причина четвертая — зачем американцам понадобилось наносить авиаудар после гибели аль-Багдади? Военные США заявили, что после завершения операции их ударная авиация нанесла массированный авиаудар по дому, где скрывался террорист, чтобы он не стал местом поклонения для его последователей. Тогда зачем нужно было с самого начала рисковать своими людьми и отправлять их на потенциально опасное задание, если проще было сразу нанести удар? Такой подход явно вызывает вопросы.

Причина пятая — где видео операции? Подразделение «Дельта» считается элитой спецслужб армии США и все их операции пишутся на специальные нашлемные камеры для последующего разбора в Пентагоне и Белом дома. Однако никаких видеозаписей до сих пор нет.

Причина шестая — аль-Багдади человек США. Нужно помнить, что Аль-Багдади создавал ИГИЛ1 под присмотром ЦРУ и являлся, по сути, их инструментом для расшатывания ситуации на Ближнем Востоке. Соответственно, командование армии США не стало бы избавляться от него просто так, ведь он нужен для того, чтобы держать под контролем рядовых боевиков.

Причина седьмая — Вашингтону нужны победы. Необходимо понимать, что после политического поражения в Сирии, когда РФ и Турция без помощи США договорились о завершении операции «Источник мира», Вашингтону срочно нужна реабилитация в глазах, прежде всего, американцев и ведущих союзников-вассалов в странах Европы.

Комментируя ситуацию, член Совета Федерации Сергей Цеков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что ознакомился с доводами редакции и согласен, что сообщение США о ликвидации главаря ИГ — фейк.

«Причем я думаю, что последняя причина наиболее вероятная. А что касается предыдущих пунктов, то они просто подтверждают ее. Как это часто говорится в уголовной практике — нет тела, нет дела, и этот принцип мы наблюдаем на примере аль-Багдади. Поэтому я считаю, что это большая неправда, сказки, сделанные для того, чтобы реабилитировать позиции США в глазах как мировой общественности, так и в глаза собственного народа, собственных граждан», — отметил член СФ.

Также сенатор отмечает, что американцы вряд ли бы стали избавляться от одного из самых продуктивных сотрудников ЦРУ, который на протяжении долгого времени реализовывал планы Вашингтона по разделению и разграблению Сирийской Арабской Республики.

«Очень большой вопрос к этому заявлению, я, конечно, не могу утверждать на сто процентов, что этого нет, но, судя по информации о том, что они делали, как они проводили свою спецоперацию и т. д., это большая неправда, очередная большая ложь. Им (США. — Прим. ФАН) нужно было скрыть настоящее местоположение Багдади, и, возможно, они его в конце концов решили спрятать, дав дожить до старости. А может быть через 5-10 лет, через какое-то время, ситуация, обстановка в регионе снова поменяется, и он вновь может появиться. Это характерно для американцев», — продолжает Сергей Цеков.

Собеседник ФАН также отмечает, что в случае, если бы глава «Исламского государства» был действительно физически уничтожен, сразу же были бы предоставлены фото и видео доказательства.

«Я просто хочу напомнить, как Россия боролась с террористами на Северном Кавказе. После ликвидации того или иного известного, наглого, подлого террориста, наши ребята всегда показывали его тело в подтверждение своих сообщений. Американцы же этого не делают, никак не подтверждают своих заявлений и пытаются просто изменить мировую информационную повестку, перетянув одеяло на себя и вновь заявив о себе, о том, что Трамп все может. К тому же таким сообщением Пентагон пытается снизить градус негатива из-за того, что США, по сути, бросили курдов в САР», — заключил Цеков.

1 Организация запрещена на территории РФ.