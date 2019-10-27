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Новороссия

Киев сократил подачу воды в ЛНР на 30%

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Киев сократил подачу воды в ЛНР на 30%Луганск, 27 октября. Киев сократил подачу воды на территорию Луганской Народной Республики, об этом рассказали в пресс-службе МЧС ЛНР.

В ведомстве объяснили, что подача воды сократилась на 30% в восемь городов: Стаханов, Кировск, Красный Луч, Антрацит, Алчевск, Перевальск, Петровское и Брянку.

Уменьшение объемов водоснабжения связано с сокращением объема подачи воды в ЛНР со стороны Украины. Как отметили в МЧС, получать воду в меньших объемах жители восьми указанных населенных пунктов продолжат «до возобновления подачи воды в заявленном объеме».

Единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения — насосная станция в бассейне Петровского дока и Западная фильтровальная станция (ЗФС). Остальной объем воды ЛНР получает автономно.

Причины, по которым Киев пошел на такой шаг, пока неизвестны. 

Ранее власти Украины уже прибегали к аналогичным мерам. В частности в сентябре этого года Украина проводила ограничение водоснабжения в ЛНР. Тогда была сокращена подача воды в 10 населенных пунктов Луганской Народной Республики из-за аварии. 

Напомним, гражданская война на Украине началась после госпереворота в 2014 году. Донбасс не согласился с новыми властями страны, и в ответ на это ВСУ начали так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против ДНР и ЛНР. 

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Источник: РИА Новости
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