Женщина в Хакасии повредила глаза пятимесячному сыну

Абакан, 27 октября. Женщина повредила глаза пятимесячному сыну из-за ссоры с супругом в Хакасии, сообщается на сайте СК РФ по региону.

Правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку. По данным ведомства, 36-летняя женщина из села Таштып на почве ревности навредила собственному ребенку.

Пострадавшего малыша госпитализировали, о его состоянии не сообщается. Полиция задержала мать, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области в сгоревшем доме нашли тела трех детей. Две девочки и один мальчик погибли в огне, полиция выясняет обстоятельства происшествия.