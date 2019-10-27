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В ДНР заявили о подрыве вышки сотовой связи в Донецке

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В ДНР заявили о подрыве вышки сотовой связи в Донецке

Донецк, 27 октября. В Донецкой Народной Республике (ДНР) заявили, что неизвестные злоумышленники подорвали станцию местного сотового оператора связи в Донецке, в результате происшествия пострадавших нет. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба министерства связи республики.

«В результате диверсии с подрывом базовой станции у абонентов «Феникс» в Пролетарском районе Донецка возможна деградация сервисов мобильной связи», — следует из сообщения ведомства.

Уточняется, что сотрудники аварийных служб работают над восстановлением связи, также на месте ЧП работают сотрудники МЧС и МВД ДНР.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ украинское руководство приступило к военной кампании против республик Донбасса.

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Источник: Пресс-служба министерства связи ДНР
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