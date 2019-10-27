Сенцов разочаровался в Зеленском после конфликта с националистами в Донбассе

Киев, 27 октября. Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку терактов в Крыму, заявил, что испытывает стыд за президента Украины Владимира Зеленского из-за скандала с националистами, попавшего на видео.

Свое мнение по поводу произошедшего накануне в Донбассе он выразил в социальной сети Facebook. Режиссер признался, что разочаровался в Зеленском после случившегося конфликта.

«Пересмотрел вчерашнее нашумевшее видео стендапа из серии #янелох. В результате: стыд за президента и гордость за добровольца», — написал Сенцов.

Напомним, Зеленский посетил район разведения войск в Донбассе, где случился весьма эмоциональный разговор главы государства с националистами. Беседа проходила на повышенных тонах. Один из радикалов заговорил об акциях против отвода войск, из-за чего Зеленский вышел из себя.

Он обратил внимание собеседника, что является президентом страны, а не «лохом» и потребовал, чтобы вооруженные группировки подчинялись его приказам. Глава государства также подчеркнул, что стране необходимо «вернуть территории и прекратить убийства». Перепалка попала на видео.

В разговоре с Федеральным агентством новостей политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер подчеркнул, что Зеленский вел себя достойно, несмотря на использование крепких слов. Тем не менее конфликт эксперт назвал «постановкой».

Сотрудники ФСБ задержали Сенцова в 2014 году по подозрению в организации терактов на территории Крыма. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 7 сентября состоялась акция по обмену заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Сенцов был среди отпущенных с российской стороны.