Стас Пьеха рассказал, как в молодости перенес инфаркт

Москва, 27 октября. Известный российский певец Стас Пьеха признался, что в 34 года пережил инфаркт, поскольку злоупотреблял наркотиками и алкоголем.

Инцидент случился во время гастролей. Артиста тогда пришлось срочно доставить в Москву, чтобы положить в больницу.

«У меня случился срыв, я начал употреблять алкоголь и кое-что еще, а также большое количество медицинской фармацевтики. У меня было два полных шкафа таблеток. Так я несколько месяцев прожил и попал в больницу с инфарктом», — рассказал Пьеха, выступая в эфире телеканала НТВ.

После этого случая певец решил изменить свой образ жизни, положив конец зависимости. Реабилитация была очень сложной, зато теперь звезда эстрады сам помогает людям, которые борются с зависимостью.

Отметим, что Пьеха стал не единственным представителем российского шоу-бизнеса, который чуть не погиб из-за алкоголя и наркотиков. В феврале певица Лолита Милявская рассказала, что в определенный момент своей жизни принимала кокаин, чтобы бороться с усталостью. Через год она поняла, что умрет, если не прекратит употреблять запрещенные вещества. Сколько именно продолжалось увлечение кокаином, Лолита не уточнила, однако она подчеркнула, что это был непродолжительный период.

От наркотической зависимости также страдает актриса Наталья Бочкарева. Сотрудники ДПС задержали звезду сериала «Счастливы вместе» с наркотиками, спрятанными в нижнем белье. Автоледи отказалась пройти медосвидетельствование, однако, по словам правоохранителей, от задержанной пахло алкоголем. Бочкареву дважды приглашали на заседание суда, но она так и не явилась. Суд постановил лишить актрису водительских прав на год и восемь месяцев.