Украинец получил испытательный срок за футболку с гербом СССР

Кривой Рог, 27 октября. Суд города Кривой Рог приговорил украинца к испытательному сроку за футболку с гербом СССР.

Мужчину, который в июне появился возле торгового центра в футболке с изображением серпа и молота, признали виновным в использовании «символики коммунистического тоталитарного режима».

Теперь он должен регулярно отмечаться в уполномоченных органах, уведомлять их о смене адреса и покидать пределы Украины только с согласования, сообщают украинские СМИ.

Напомним, что в апреле 2015 года Верховная рада приняла пакет законопроектов, которые получили собирательное название «Закон о декоммунизации». На Украине запрещается публичная демонстрация советской символики (приравнивается к нацистской) и принимаются меры по переименованию городов и улиц, сохранивших советское название.

За все это время в стране было переименовано около тысячи городов и 52 тыс. улиц. Институт национальной памяти создал перечень, в который были включены 520 исторических личностей, чья деятельность, по мнению учреждения, подпадает под действие закона о декоммунизации.

В мае этого года бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о завершении процесса декоммунизации. По словам бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, при СССР на Украине жилось лучше, чем сейчас. Чиновники не были такими наглыми, а больницы не брали с пациентов деньги за лечение.