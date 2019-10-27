Шойгу принял участие в написании Географического диктанта — 2019

Москва, 27 октября. Географический диктант — 2019 прошел на главной площадке в МГУ, его участниками стали президент Российского географического общества (РГО), глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, первый заместитель военного министра Руслан Цаликов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Помимо этого, диктант решились написать председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов, известные спортсмены и музыканты, среди последних был фронтмен рок-коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров.

Руководитель оборонного ведомства РФ традиционно принимает участие в написании Географического диктанта. Вместе с жителями столицы в МГУ приехал также ректор МГУ Виктор Садовничий и юнармейцы.

Шойгу, отвечая на вопрос ведущей мероприятия Яны Чуриковой о диктанте 2018 года, признался, что написал его «очень хорошо».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в акции примут участие более 230 тысяч военных и членов их семей, гражданских служащих и сотрудников ведомства.

В этот раз Географический диктант претерпел некоторые изменения: вопросы были разбиты на две категории. Первая группа состоит из 10 простых заданий, основанных на общеизвестных фактах. Вторая часть включала в себя 30 непростых вопросов.

Первый раз Географический диктант прошел четыре года назад.